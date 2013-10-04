4 октября во всем мире отмечают День защиты животных

Новости мира. День защиты животных отмечают 4 октября во всем мире. Дата выбрана неслучайно. 4 октября – День памяти о Франциске Ассизском – покровителе четвероногих.

Идея проведения такого дня прижилась во многих странах, где домашние питомцы уже практически стали членами семьи. К слову, в некоторых европейских государствах у них прав не меньше, чем у людей.

О защите братьев наших меньших сегодня говорили и эксперты в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Зайцева, член Общественного объединения защиты животных:

Очень много случаев именно огнестрелов, очень много случаев издевательства и выбрасывания животных из окон, бывает такое. Жестокости, к сожалению, по отношения к животным очень много. И животные никаким образом не защищены.

Елена Титова, председатель Совета Общественного объединения биологов по защите животных:

Надо модифицировать существующие нормативные акты. С моей точки зрения, нужно снять требование закрытия полностью подвалов, категорически запретить в отлове использование дитилина, электического тока – это практикуется в Беларуси.