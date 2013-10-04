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4 октября в Минске выберут лучших сотрудников патрульно-постовой службы милиции

04 октября 2013 12:20
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Новости Беларуси. Лучших патрульных страны выберут 4 октября в Минске. Будут подведены итоги смотра-конкурса профессионального мастерства среди сотрудников патрульно-постовой службы милиции.

За минувшие дни соревнований правоохранителям пришлось продемонстрировать безупречное знание азов медицинской подготовки, отличную строевую, специальную и огневую выучку. В числе обязательной программы были также тесты на физическую подготовку и управление служебным автомобилем.

Данные состязания проводятся ежегодно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Милиция Беларуси

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