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4 октября во всем мире отмечается Всемирный день улыбки

04 октября 2013 12:21
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Новости мира. Всемирный день улыбки отмечается 4 октября на планете.

Этим праздником человечество обязано американскому художнику Харви Беллу. Яркий и запоминающийся символ он придумал для одной страховой компании. Художник предложил для визитной карточки клиентов желтый улыбающийся смайлик.

Успех превзошел все ожидания. Буквально через несколько месяцев было выпущено более десяти тысяч значков! Совсем скоро милая рожица стала появляться на футболках, бейсболках, конвертах, открытках, и даже спичечных коробках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Праздничные даты

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