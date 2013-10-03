Жильцы одной из многоэтажек Минска попросили разрисовать подъезд

Новости Беларуси. Декор с национальным колоритом. Оригинальные фигуры украсили подъезд в столичной многоэтажке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.



С инициативой преобразить пространство возле своих квартир выступили сами жильцы. Теперь пожинают плоды — их подъезд не похож на другие. Для творчества понадобилось немного - стены вместо холста, краски, креатив - и холл дома №8 по улице Радужной превратился в импровизированную галерею.



На каждом этаже свой сюжет. Авторы необычного арт-проекта - молодые художники из Академи искусств. Яркие элементы точно повторяют узор белорусского орнамента.



Жительница дома №8 по улице Радужной:

Красиво. Всем, в общем, нравится. Заходишь и приятно посмотреть. Не то, что раньше: заходишь и невеселый. А тут спокойное настроение, зашел и повеселился.

