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Жильцы одной из многоэтажек Минска попросили разрисовать подъезд

03 октября 2013 19:41
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Новости Беларуси. Декор с национальным колоритом. Оригинальные фигуры украсили подъезд в столичной многоэтажке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С инициативой преобразить пространство возле своих квартир  выступили сами жильцы. Теперь пожинают плоды — их подъезд не похож на другие.  Для творчества понадобилось немного - стены вместо холста, краски, креатив  -  и холл дома №8 по улице Радужной превратился в импровизированную галерею.

На каждом этаже свой сюжет. Авторы необычного арт-проекта - молодые художники из Академи искусств. Яркие элементы точно повторяют узор белорусского орнамента.

Жительница дома №8 по улице Радужной:
Красиво. Всем, в общем, нравится. Заходишь и приятно посмотреть. Не то, что раньше: заходишь и невеселый. А тут спокойное настроение, зашел и повеселился.
 

# общество # Граффити

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