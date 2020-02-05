Самая большая и дорогая книга Беларуси. Показываем лучшее факсимиле Берестейской библии

Новости Беларуси. Уникальное факсимильное издание Берестейской библии представили на 27-й Международной книжной выставке в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, СТВ:

Рядом со мной автор «Осмысление Берестейской библии», инициатор этого проекта Алесь Суша. В чем же уникальность этого издания?