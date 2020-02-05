Самая большая и дорогая книга Беларуси. Показываем лучшее факсимиле Берестейской библии

Новости Беларуси. Уникальное факсимильное издание Берестейской библии представили на 27-й Международной книжной выставке в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, СТВ:
Рядом со мной автор «Осмысление Берестейской библии», инициатор этого проекта Алесь Суша. В чем же уникальность этого издания?
Сапраўды, факсімільнае ўзнаўленне Берасцейскай бібліі максімальна дакладна, у вялікім такім арыгінальным фармаце, памеры перадае ўсе асаблівасці арыгінала. Гэта самая прыгожая, самая дарагая, самая вялікая кніга ў беларускім кнігавыданні.
Для нас гэта было за гонар – паспрабаваць перавыдаць, факсіміле зрабіць Берасцейскай бібліі, захаваўшы ўсе асаблівасці арыгінала. Вы бачыце цудоўны драўляны пераплёт, скураю абцягнуты, старонкі ў паўнаколерным друку. Бібліятэка падрыхтавала навуковую працу, прысвечаную Берасцейскай бібліі. І вось гэта факсімільнае выданне ўжо заслужыла вялікую цікавасць на міжнародных кніжных выставах.