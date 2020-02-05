Прямой эфир

Самая большая и дорогая книга Беларуси. Показываем лучшее факсимиле Берестейской библии

05 февраля 2020 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уникальное факсимильное издание Берестейской библии представили на 27-й Международной книжной выставке в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Яна Шипко, СТВ:   
Рядом со мной автор «Осмысление Берестейской библии», инициатор этого проекта Алесь Суша. В чем же уникальность этого издания?   

Самая большая и дорогая книга Беларуси. Показываем лучшее факсимиле Берестейской библии-1

Сапраўды, факсімільнае ўзнаўленне Берасцейскай бібліі максімальна дакладна, у вялікім такім арыгінальным фармаце, памеры перадае ўсе асаблівасці арыгінала. Гэта самая прыгожая, самая дарагая, самая вялікая кніга ў беларускім кнігавыданні.

Для нас гэта было за гонар – паспрабаваць перавыдаць, факсіміле зрабіць Берасцейскай бібліі, захаваўшы ўсе асаблівасці арыгінала. Вы бачыце цудоўны драўляны пераплёт, скураю абцягнуты, старонкі ў паўнаколерным друку. Бібліятэка падрыхтавала навуковую працу, прысвечаную Берасцейскай бібліі. І вось гэта факсімільнае выданне ўжо заслужыла вялікую цікавасць на міжнародных кніжных выставах.   

# Книги # Культура # Алексей Суша # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Он поставил «Макбета», «Гамлета» и «Ревизора». Ушёл из жизни знаменитый белорусский режиссёр Борис Луценко
05 февраля 2020 10:02

Он поставил «Макбета», «Гамлета» и «Ревизора». Ушёл из жизни знаменитый белорусский режиссёр Борис Луценко

«Через личную вещь показать величество уникального человека». Выставка памяти Ростислава Янковского открывается в Минске
05 февраля 2020 09:22

«Через личную вещь показать величество уникального человека». Выставка памяти Ростислава Янковского открывается в Минске

Спиральное плетение признали культурным наследием Беларуси. Рассказываем про древнюю технику
03 февраля 2020 19:57

Спиральное плетение признали культурным наследием Беларуси. Рассказываем про древнюю технику