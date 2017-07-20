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Фотофакт: в Минске на остановке общественного транспорта установили диван желтого цвета

20 июля 2017 15:17
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Новости Беларуси. На одной из остановок общественного транспорта в Уручье 20 июля весь день стояла необычная декорация. Это был желтый диван, журнальный столик, белые шторы и коврик.

Импровизированная гостиная вызвала большой интерес у прохожих. Люди останавливались, чтобы рассмотреть мебель.

Фотофакт: в Минске на остановке общественного транспорта установили диван желтого цвета-1

Фото: vk.com/sveta_kunitskaya

Откуда появился диван точно неизвестно. Есть предположение, что это съемки рекламного ролика, в котором принимают участие обычные прохожие.

Фотофакт: в Минске на остановке общественного транспорта установили диван желтого цвета-4

Фото: valuevich_alina

Известно, что мебель уберут, когда съемки видео будут завершены – скорее всего, это произойдет сегодня вечером.

Фотофакт: в Минске на остановке общественного транспорта установили диван желтого цвета-7

Фото: alina_stelmakh_85

Напомним, у каждой остановки свой голос. Кто является голосами остановок Минска? – здесь подробнее.

# общество # Фотофакт # Необычное

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