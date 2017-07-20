Фотофакт: в Минске на остановке общественного транспорта установили диван желтого цвета
Новости Беларуси. На одной из остановок общественного транспорта в Уручье 20 июля весь день стояла необычная декорация. Это был желтый диван, журнальный столик, белые шторы и коврик.
Импровизированная гостиная вызвала большой интерес у прохожих. Люди останавливались, чтобы рассмотреть мебель.
Фото: vk.com/sveta_kunitskaya
Откуда появился диван точно неизвестно. Есть предположение, что это съемки рекламного ролика, в котором принимают участие обычные прохожие.
Известно, что мебель уберут, когда съемки видео будут завершены – скорее всего, это произойдет сегодня вечером.
Напомним, у каждой остановки свой голос. Кто является голосами остановок Минска? – здесь подробнее.