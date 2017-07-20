Фотофакт: в Минске на остановке общественного транспорта установили диван желтого цвета

Новости Беларуси. На одной из остановок общественного транспорта в Уручье 20 июля весь день стояла необычная декорация. Это был желтый диван, журнальный столик, белые шторы и коврик.

Импровизированная гостиная вызвала большой интерес у прохожих. Люди останавливались, чтобы рассмотреть мебель.