Рабочая поездка Александра Лукашенко в Витебскую область: какие вопросы задавали жители региона

Новости Беларуси. Ценообразование на лекарственном рынке Беларуси будет еще раз тщательно проверено. Об этом Александр Лукашенко заявил 7 июля во время общения с жителями Копыси и ближайших населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На небольшой площадке возле Петровского вала – главной исторической достопримечательности городка – собрались сотни человек. Для того, чтобы из первых уст получить ответы на волнующие вопросы, местные жители отложили все дела – и это несмотря на жаркую для сельских людей летнюю пору. Говорили о том, что волнует каждого: от глобальной экономической ситуации в стране до бытовых проблем. Делились впечатлениями о параде в День Независимости и интересовались мнением Президента по поводу погодных условий.

Вопрос:

Понравились ли вам те преображения, которые сейчас произошли на вашей малой родине? Вы много внимания уделяете проблематике малых городов, поселений. Вы уже говорили об этом, но, может быть, более конкретно: в чем вы видите потенциал таких поселений? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное предназначение этих поселков городского типа и агрогородков – мы там будем стараться задержать людей. Создавать хорошие рабочие места и жилье – вот то, что мы делаем. За счет их будет развиваться Беларусь. Естественно, районные центры не заглохнут, они будут развиваться. Там уже в основном созданы производства. Но новые производства будем создавать здесь. Вы ведь знаете, что несколько лет тому назад мною был подписан указ, и мы создали уникальные условия для развития производства (как сейчас модно говорить – бизнеса) в этих городах. Здесь вообще налогов не платят люди, которые создают здесь рабочие места. Практически не платят. Поэтому мы уделяем этому очень большое внимание. Знаете, мы часто говорим: «У нас прекрасная молодежь». Но, согласитесь, это не та молодежь, которая была раньше или даже которая сейчас. Она во многом превосходит нас, она многое понимает. Вы видите, что будущий век – это век умных технологий. Но с другой стороны, что меня беспокоит: они не знают, что такое пахать землю, как это – пахать. И даже деревенские уже мало в этом понимают, это мы видим по сельхозвузам. То есть молодежь другая. И нам надо сделать сегодня максимум, чтобы молодежь, которая за нами придет, не сидела только в компьютерах. А понимала вот эту жизнь, соль этой земли. Для нас это очень важно.

Вопрос:

Наши фармацевты выпускают аналоги зарубежных лекарств, более востребованных. Но цены на них постоянно растут. Даже есть такие лекарства, что наши цены выше импортных цен. Планирует ли государство обратить на это более пристальное внимание. Александр Лукашенко:

Шесть лет тому назад мы производили около 18 % собственных лекарств, все остальное мы завозили из-за границы. Меня это очень беспокоило, поэтому была поставлена задача перед правительством. За пять лет, на сегодняшний день мы имеем 55-56 % собственных лекарств. Но исходный материал, субстанцию, мы закупаем в Индии, в разных странах мира. И на их основе производим здесь лекарства. Здесь вопрос еще стоимости этих субстанций. Мы производим сегодня около 40 % лекарств стоимостью до 2 рублей. До 1 доллара цена. 40-38 % – это до 1 доллара стоимость в среднем. 30 % мы производим лекарств до 2 долларов стоимостью. Остальные 30 % – до 5 примерно. И только 10 % лекарств у нас очень дорогие, и там очень сложно контролировать цену. Потому что или субстанция очень дорогая, из которой мы производим здесь лекарства. Или мы покупаем импортные лекарства, там свою цену не вставишь. Поэтому есть говорить о ценах на лекарства, я вам голову на отсечение кладу: самые дешевые лекарства в мире – в Беларуси, потому что мы контролируем цены. Но коль вы ставите вопрос, что все-таки у нас дороговаты лекарства, значит, есть проблемы. Обещаю вам (помощники мои это слышат): я попрошу, передайте там в правительстве, чтобы проанализировали и мне доложили, что за лекарства дорогие. Я еще раз посмотрю на факторы ценообразования.

Вопрос:

Я хотела вы у вас спросить: скажите, а что вам больше понравилось на параде? И такой более общий вопрос. Скажите, что на сегодняшний день в Беларуси вызывает особую гордость. Александр Лукашенко:

Я просил: «Покажите мощь армии, чтобы люди посмотрели и сделали для себя вывод, что там что-то есть, что их может защитить». Их, детей, вашего трехлетнего малыша и так далее. В целом мне парад понравился, но для меня там ничего нового нет, потому что я практически своими руками это все создавал. Извините за нескромность, не сам, не один – вместе с вами. И те же «Полонезы», и модернизировали танки, и бронетехнику. Там все модернизировано в Беларуси под современную войну. И вот те бронемашины, которые вы видели, вроде бы маленькие, – это самое нужное в современной войне. Конечно же, мы много говорим в последнее время о новом направлении в нашем военно-промышленном комплексе – ракетостроение. Если ты хочешь, чтобы тебя боялись… А боялись для чего? Для того, чтобы и не подумали, не захотели снова прокатиться через нас, надо иметь ракеты. Мы ее получили. Долго мы думали над этим, а создали за полтора года. И это только начало: мы создадим еще мощнее оружие для того, чтобы обеспечить безопасность. Вашу безопасность. Поэтому военная часть – понятно. Гражданская? Все, что вы там видели – это тоже создано (вы видели: новинка, новинка, новинка) в последние годы в суверенной и независимой Беларуси. Но тоже впечатляюще смотрелось, особенно там. Не знаю, как по телевизору, говорят, еще масштабнее. Гражданская техника – это тысячная доля того, что мы сегодня производим.

Вопрос:

Как вы оцениваете перспективы нынешнего урожая? Будет страна с хлебом? Александр Лукашенко:

Год этот – вот пока – для сельского хозяйства неплохой, особенно для хлебов. Особенно там, где по-человечески к этому относятся. Поэтому если технологически выдержано все правильно, если это хорошие семена, если это… Ну, земля у нас везде нормальная. Здесь лучшая в Беларуси земля, именно здесь, и хорошие посевы. Зерновые в этом году очень хорошие. Они невысокие, поскольку их прижимало всегда погода, прохладно было. Развилась хорошо корневая система. Слабые были травы первого укоса, особенно злаковые. Но сейчас, после этих дождей, прохладно было, очень хорошая трава. Густота хорошая трав. Тот, кто все правильно делал, подкормил травы – тот получит травянистые корма. Значит, будет молоко и мясо. Пока нет проблем. В течение недели я вам обещаю жару до 30º. Да, мы ожидаем циклон южный будет до +30º. Еще надоест. Мое личное мнение, я уже как-то говорил, я человек зимний. Для меня это благодать. Вот эта погода – это моя погода. Общение получилось по-домашнему теплым и искренним. По-другому и быть не могло, ведь местные жители Александра Лукашенко иначе как земляком не называют. И давно привыкли открыто обсуждать с главой государства любые проблемы.

Участники:

Мне было очень интересно услышать о возрождении села, возрождении агрогородков, возрождении нашей культуры. Вы же сами видите, какой прекрасный у нас край.