День открытых дверей в ведущих вузах страны: БГУИР посетили без малого 2 тысячи гостей

Новости Беларуси. День открытых дверей проходит 26 марта в ведущих вузах страны. В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники уже насчитали без малого две тысячи гостей. С таким наплывом будущих абитуриентов и их родителей здесь столкнулись впервые.

На вопросы отвечали члены приёмной комиссии, деканы факультетов и студенты. В апреле в университете впервые в нашей стране проведут акцию, во время которой на целый день студентом радиотехнического сможет стать любой 11-классник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Никульшин, проректор по учебной работе и информатизации Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Пусть абитуриент побудет в шкуре студента. Мы готовы. Вот сегодня проведем такой конкурс, соберем желающих, выберем лучших, и они за счет нашего вуза будут находиться целый день в нашем университете. То есть посетят лабораторные, посетят столовую, общежития, бассейн. Посмотрят, что это такое, насколько это интересно в нашем университете.