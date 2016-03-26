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День открытых дверей в ведущих вузах страны: БГУИР посетили без малого 2 тысячи гостей

26 марта 2016 11:09
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Новости Беларуси. День открытых дверей проходит 26 марта в ведущих вузах страны. В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники уже насчитали без малого две тысячи гостей. С таким наплывом будущих абитуриентов и их родителей здесь столкнулись впервые. 

На  вопросы  отвечали члены приёмной комиссии,  деканы факультетов и студенты. В апреле в университете впервые в нашей стране проведут  акцию, во время которой на целый день студентом радиотехнического сможет стать любой 11-классник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Никульшин, проректор по учебной работе и информатизации  Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Пусть абитуриент побудет в шкуре студента. Мы готовы. Вот сегодня проведем такой конкурс, соберем желающих, выберем лучших, и они за счет нашего вуза будут находиться целый день в нашем университете. То есть посетят лабораторные, посетят столовую, общежития, бассейн. Посмотрят, что это такое, насколько это интересно в нашем университете.

# общество # Высшее образование в Беларуси # Образование # Борис Никульшин

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