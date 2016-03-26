Прямой эфир

Лесхозы Беларуси уже заготовили более тысячи тонн берёзового сока

26 марта 2016 11:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лесхозы Беларуси уже заготовили более тысячи тонн берёзового сока. Его сбор начался, как и положено природой, в первой половине марта.  В нынешнем году планируется заготовить 20 тысяч тонн сырья. Из леса сок направляют прямо на переработку. Это скоропортящийся продукт. В течение четырех часов после сбора его нужно либо заморозить, либо простерилизовать.

Виталий Яшкин, лесничий Гродненского лесничества:
В Гродненском лесничестве в этом году мы заготавливаем сок на 4 участках.  Мы реализуем и населению сок, и предприятиям.

Оптимальная среднесуточная температура для сокодвижения должна составлять 5-10 градусов выше нуля. При ночных заморозках - процесс останавливается, как и при температуре выше плюс 10, когда быстро распускается листва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Березовый сок # Виталий Яшкин

Другие новости рубрики

Все новости
День открытых дверей в ведущих вузах страны: БГУИР посетили без малого 2 тысячи гостей
26 марта 2016 11:09

День открытых дверей в ведущих вузах страны: БГУИР посетили без малого 2 тысячи гостей

Белорусская железная дорога корректирует расписание движения поездов в связи с переходом соседних стран на летнее время
26 марта 2016 11:02

Белорусская железная дорога корректирует расписание движения поездов в связи с переходом соседних стран на летнее время

На полигоне под Осиповичами резервисты вышли на военные учения
26 марта 2016 10:59

На полигоне под Осиповичами резервисты вышли на военные учения