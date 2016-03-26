Субботние «прямые линии»: с начала года удалось помочь 250 горожанам

Новости Беларуси. И снова на связи. Субботние «прямые линии» прошли по всей стране. На вопросы жителей отвечали руководители в регионах. В Витебском горисполкоме звонков было немного.

Вместе с тем с начала года уже удалось помочь 250 горожанам. 26 марта со своей проблемой к властям обратилась жительница дома, который преобразился после ремонта. В построенной 60 лет назад трёхэтажке печное отопление заменили на центральное, утеплили стены, заменили кровлю. Вместе с тем для полного комфорта по этому адресу не хватает горячей воды в кране.

Ольга Курносова, житель Витебска:

У меня бойлер, например, стоит. Но когда сейчас поднялась сильно электроэнергия, пользуешься кастрюльками, которые нагреваешь. Извините меня. И уже пару раз обжигалась. И что это такое: в наше время с кастрюльками жить?

Вопрос с горячий водой в доме на улице Чапаева в Витебске взят на контроль. Ещё в конце года началась прокладка необходимых коммуникаций. Как только позволит погода, работы возобновят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Руденя, управляющий делами Витебского горисполкома:

Прямые линии позволяют более оперативно, более эффективно реагировать на решение проблем, которые поднимают заявители. Звонки, несомненно, разные. Они затрагивают различные сферы. Конечно, есть и периодичность, есть и сезонность в этих звонках. Очень много разъяснительного характера, очень много звонков по линии жилищно-коммунального хозяйства, жилищного законодательства.