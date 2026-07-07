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35 автобусов и 129 троллейбусов приобретут в Минске в течение 2026 года

07 июля 2026 18:14
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Масштабное обновление столичного наземного транспорта. С начала года минские парки уже получили 37 новых троллейбусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

35 автобусов и 129 троллейбусов приобретут в Минске в течение 2026 года-2

Вся техника – исключительно отечественного производства. Всего же суммарно за 2026 год в город поступят 129 троллейбусов и 35 автобусов. Такие меры продиктованы временем: с 2022 года пассажиропоток в Минске вырос на четверть. Параллельно с обновлением автопарка в столице внедряют бесконтактную оплату банковскими картами.

Долю городского электротранспорта в Минске планируют увеличить до 55% к 2030 году.

35 автобусов и 129 троллейбусов приобретут в Минске в течение 2026 года-4

Константин Гололобов, генеральный директор ГП «Минсктранс»:
В настоящее время проводится процедура закупки нового оборудования, которое необходимо для доукомплектования или замены существующего оборудования системы оплаты в транспорте. И по мере получения его будет установлено во всем подвижном составе наземного транспорта. Это автобусы, троллейбусы, трамваи, электробусы. И до конца года система оплаты банковской картой в городе Минске должна заработать в полном объеме. 

35 автобусов и 129 троллейбусов приобретут в Минске в течение 2026 года-6

Отдельное внимание – комфорту пассажиров. За год планируется заменить около 230 навесов на остановках. Жесткое требование предъявляется к техническому состоянию машин. На линию должен выходить только исправный транспорт с работающими в жару кондиционерами. 

# Общественный транспорт # ГП «Минсктранс»

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