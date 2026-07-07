35 автобусов и 129 троллейбусов приобретут в Минске в течение 2026 года

Масштабное обновление столичного наземного транспорта. С начала года минские парки уже получили 37 новых троллейбусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вся техника – исключительно отечественного производства. Всего же суммарно за 2026 год в город поступят 129 троллейбусов и 35 автобусов. Такие меры продиктованы временем: с 2022 года пассажиропоток в Минске вырос на четверть. Параллельно с обновлением автопарка в столице внедряют бесконтактную оплату банковскими картами. Долю городского электротранспорта в Минске планируют увеличить до 55% к 2030 году.

Константин Гололобов, генеральный директор ГП «Минсктранс»:

В настоящее время проводится процедура закупки нового оборудования, которое необходимо для доукомплектования или замены существующего оборудования системы оплаты в транспорте. И по мере получения его будет установлено во всем подвижном составе наземного транспорта. Это автобусы, троллейбусы, трамваи, электробусы. И до конца года система оплаты банковской картой в городе Минске должна заработать в полном объеме.