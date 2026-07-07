Лукашенко: нельзя потерять эти сельхозорганизации, они расположены на лучших землях страны

Вы же хорошо помните прошлогодний «Городец», приехав в который Президент ужаснулся и окрестностям, и отношением. Но по факту так вышло, именно потому, что те, кто на месте не могут вмешиваться в дела структуры, которой занимается УД, а из Минска плоховато была видна реальная ситуация. Александр Лукашенко об этом много раз говорил, предостерегал, но позволил убедиться в этом не согласным на практике.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Принято было решение, если эти хозяйства могут работать самостоятельно, пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут. Коль не получилось, пусть работают самостоятельно. От них что надо? В Шклов новый молокозавод, мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен на льнозавод в Шклове, модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает.

Все в шоколаде, что за проблема? Наконец-то управляющий делами Президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие сверху надстройки, которые себя не оправдали. Вторая надстройка у него в Минске, это вообще чудеса. На его месте я бы имел, разбираясь в этой проблеме, одного-двух человек, которые бы технологически управляли этими всеми холдингами. Что, больше надо? Небольшая структура управления делами, но достаточно для того, чтобы этим заниматься. Поэтому в контакте с губернатором и председателем райисполкома надо было выстроить эту работу, но она не выстроилась. Ну, что делать? В ближайшие дни я там буду в связи с этими мероприятиями в Витебске и в Александрии. Я обязательно посмотрю, как работают эти предприятия.

Нельзя потерять эти сельхозорганизации, потому что они расположены на лучших землях в стране. Горецкий, Шкловский, Белыничский, Круглянский, Могилевский районы, вся та восточная коса, – это лучшие земли на востоке. Они вряд ли уступают и Гродненской области. Но вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилевской области, Исаченко не повержен, как Берлин в 1945-м. Так и остается. Со своим царем в голове там каждый.