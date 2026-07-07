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Лукашенко утвердил меры по развитию юго-востока Могилевской области и Поозерья до 2030 года

07 июля 2026 17:23
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Глава государства 7 июля подписал указ, который создает дополнительные стимулы для открытия новых предприятий и производств на отдельных территориях. Преференции, рассчитанные до 2030 года получат районы юго-востока Могилевской области и региона Поозерья в Витебской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко утвердил меры по развитию юго-востока Могилевской области и Поозерья до 2030 года-2

Здесь речь о Браславском, Городокском, Докшицком, Лепельском, Миорском, Полоцком и Ушачском районах. Документ предусматривает предоставление им трансферов из республиканского бюджета для возмещения до 35% затрат по инвестпроектам с привлечением кредитов «Банка развития». Главные требования к ним – подтвержденная экономическая эффективность и обоснованные сроки окупаемости.

Также Документом продлевается действие ранее принятых указов, которые предусматривают финансирование закупок техники и молодняка крупного рогатого скота для сельхозпредприятий юго-востока Могилевской области из республиканского и областного бюджетов. 

# Александр Лукашенко

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