Лукашенко утвердил меры по развитию юго-востока Могилевской области и Поозерья до 2030 года

Глава государства 7 июля подписал указ, который создает дополнительные стимулы для открытия новых предприятий и производств на отдельных территориях. Преференции, рассчитанные до 2030 года получат районы юго-востока Могилевской области и региона Поозерья в Витебской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь речь о Браславском, Городокском, Докшицком, Лепельском, Миорском, Полоцком и Ушачском районах. Документ предусматривает предоставление им трансферов из республиканского бюджета для возмещения до 35% затрат по инвестпроектам с привлечением кредитов «Банка развития». Главные требования к ним – подтвержденная экономическая эффективность и обоснованные сроки окупаемости.

Также Документом продлевается действие ранее принятых указов, которые предусматривают финансирование закупок техники и молодняка крупного рогатого скота для сельхозпредприятий юго-востока Могилевской области из республиканского и областного бюджетов.