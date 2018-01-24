340 суток – не предел. Олег Новицкий снова отправится в космос

Новости Беларуси. Космонавт Олег Новицкий признан годным к новому старту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добро дала медицинская комиссия. Ее заседание состоялось накануне в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке. Эксперты оценивали данные обследований космонавта, которые проводились после приземления. Вердикт – годен к очередному космическому полету.

О космическом, земном и личном: интервью с космонавтом Олегом Новицким

Напомним, уроженец Беларуси уже дважды покорял космос. В общей сложности на орбите он провел более 340 суток.