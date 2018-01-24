Мир глазами собаки. Пёс Федя фотографирует на GoPro, а лучшие кадры с прогулок публикуют на его странице в соцсети

7 лет назад Федя родился в Олехновичах и мог бы спокойно охранять чей-то дом и бродить по свету в поисках еды, но однажды пёс попал к минскому фотографу – Ксении Авимовой. Девушка не только выходила его, но и умудрилась научить его не собачьей профессии. Федя стал фотографировать на GoPro, а лучшие кадры с прогулок появились в его личном аккаунте социальной сети.

Ксения Авимова:

Я когда-то увидела, как на Западе повесили на кошку маленькую камеру и смотрели, чем она занимается, когда нет хозяев, где она гуляет. И я решила, что мне тоже интересно, что делает собака, как она видит с уровня нашего колена.

Первая съемка: мы ездили на загородный пикник, гуляли между людей, там какие-то активности были интересные. Волнительно было и мне, я не знала, что получится, куда он посмотрит, куда камера повернется. Там вообще были потрясающие такие концентрические эффекты.

Камера делает один кадр в минуту и совершенно не отвлекает собаку от прогулки, но Федя – интроверт и не слишком любит шумные толпы людей. По полям и набережным ему гораздо комфортнее, чем в центре города. Но со временем пёс привык и стал с интересом обнюхивать своих новых знакомых. От домашней жизни на диване, тренировок на свежем воздухе до динамичных будней в большом городе. Привычные сюжеты Федя подносит с другого ракурса и словно подсматривать за торопливыми минчанами. У собаки даже была своя выставка в рамках «Тэатральнага Куфара».

Ксения Авимова:

Люди реагируют обычно с интересом, либо не обращают внимания, либо делают вид, будто не обращают внимания. Бывает, люди знакомятся, кто-то узнаёт можно ли погладить. Но он не очень любит, когда его гладят. Самое интересное случается, когда он с кем-то общается и когда есть эмоции от людей, или он общается с собаками или, наоборот, там какой-то конфликт развивает.

По сути дела, Федя снимает жизнь своей хозяйки, только видит её в жёлто-синих и коричневых цветах. Пока Ксения ушла с головой в изучение поведения собак и кинологии, кроме того она студентка заочного отделения биофака БГУ, поэтому жизнь стала не такой насыщенной на события, как раньше, а фото стали повторятся.

Ксения признаётся, что было бы здорово провести эксперимент и повесить GoPro на бродячую собаку, и его приключения, наверняка, впечатлят. А на Федю у хозяйки есть свои планы: кто знает, может пёс сможет встать на сноуборд и принести новые экстрим-фото.