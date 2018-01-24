Пик сообщений – с 17 до 19 часов вечера. Рассказываем о проекте #Дежурка ГУВД Мингорисполкома
Хочешь, чтобы тебя услышало большинство – публикуйся в соцсетях. Сегодня это понимает даже наша доблестная милиция. Вот уже 8 лет в Интернете существует и пользуется большой популярностью у минчан проект под названием «Дежурка». Количество его подписчиков уже превысило 100 тысяч. Благодаря нему обо всем, что происходит в городе, теперь легко может узнать каждый. Каждый день в ленте под хэштегом дежурка появляются короткие и простые сообщения. Бывают грустные, а местами ироничные. Они набирают в интернете более 5 тыс. просмотров, а наиболее популярные – по 40 тысяч. В дежурной части первыми узнают о беспорядках и преступлениях и направляют наряд по адресу. Проект помогает жителям узнать, как вести себя в экстремальной ситуации.
Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:
Люди видят, что милиция работает. Простейшим подтверждением тому является хэштэг Дежурка. Если это слово забить в твиттере в поиск, выдастся весь массив сообщений. Он очень большой. Количество их просмотров и количество лайков, ретвитов говорит о том, что людям такая форма подачи информации очень нравится.
В Дежурку ежедневно поступает более ста сообщений. Больше всего – из самого большого Фрунзенского района. Чаще всего это преступления семейно-бытового характера. Милиция реагирует на каждый звонок. Как только очевидец сообщает о происшествии, оперативный дежурный по электронной карте устанавливает ближайший к месту событий наряд милиции и по рации направляет его туда. Информация об этом сразу же отображается и в приложении Дежурка.
Олег Зощик, заместитель начальника отдела оперативно-дежурной службы ГУВД Мингорисполкома:
Пик сообщений приходится на вечернее время с 17 до 19 часов вечера. Бывают всплески и в утренние часы, когда люди собираются на работу. Это касается особенно сообщений по линии ГАИ, когда не могут выехать со двора.
Сотрудники признаются, что никогда не ожидали такой бурной реакции от жителей. Проект вызвал большой общественный резонанс.