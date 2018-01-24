Пик сообщений – с 17 до 19 часов вечера. Рассказываем о проекте #Дежурка ГУВД Мингорисполкома

Хочешь, чтобы тебя услышало большинство – публикуйся в соцсетях. Сегодня это понимает даже наша доблестная милиция. Вот уже 8 лет в Интернете существует и пользуется большой популярностью у минчан проект под названием «Дежурка». Количество его подписчиков уже превысило 100 тысяч. Благодаря нему обо всем, что происходит в городе, теперь легко может узнать каждый. Каждый день в ленте под хэштегом дежурка появляются короткие и простые сообщения. Бывают грустные, а местами ироничные. Они набирают в интернете более 5 тыс. просмотров, а наиболее популярные – по 40 тысяч. В дежурной части первыми узнают о беспорядках и преступлениях и направляют наряд по адресу. Проект помогает жителям узнать, как вести себя в экстремальной ситуации.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Люди видят, что милиция работает. Простейшим подтверждением тому является хэштэг Дежурка. Если это слово забить в твиттере в поиск, выдастся весь массив сообщений. Он очень большой. Количество их просмотров и количество лайков, ретвитов говорит о том, что людям такая форма подачи информации очень нравится.

В Дежурку ежедневно поступает более ста сообщений. Больше всего – из самого большого Фрунзенского района. Чаще всего это преступления семейно-бытового характера. Милиция реагирует на каждый звонок. Как только очевидец сообщает о происшествии, оперативный дежурный по электронной карте устанавливает ближайший к месту событий наряд милиции и по рации направляет его туда. Информация об этом сразу же отображается и в приложении Дежурка.

Олег Зощик, заместитель начальника отдела оперативно-дежурной службы ГУВД Мингорисполкома:

Пик сообщений приходится на вечернее время с 17 до 19 часов вечера. Бывают всплески и в утренние часы, когда люди собираются на работу. Это касается особенно сообщений по линии ГАИ, когда не могут выехать со двора.