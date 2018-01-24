Прямой эфир

«Надо уважение ко всем, чтобы человек тебя чувствовал». Как многодетная мать из Украины стала социальным работником

24 января 2018 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Светлана и её друг Лорд – долгожданные гости для многих пенсионеров в деревне Гребенец Червенского района. Вместе с семьей она переехала сюда жить из Украины. Стать социальным работником женщине было предначертано свыше – она мама пятерых детей, отличная хозяйка и человек с большим сердцем. Вот уже 5 лет местные бабушки и дедушки называют ее своей дочкой, она дарит им свою заботу и внимание – то, о чем, порой, забывают родные дети и внуки из городов.

«Надо уважение ко всем, чтобы человек тебя чувствовал». Как многодетная мать из Украины стала социальным работником -1

Бронислава Францевна стала первой учительницей для многих поколений. Всю жизнь она посвятила школе, вела творческие кружки, а семью так и не получилось создать. Племянники живут далеко, поэтому редкие гости. Бабушка попросила Светлану помогать пять раз в неделю, в 85 здоровье уже не то, а уюта в доме и душе очень хочется. Наша героиня и печку растопит и ёлочку с калиной поставит.

«Надо уважение ко всем, чтобы человек тебя чувствовал». Как многодетная мать из Украины стала социальным работником -4

Бронислава Францевна:
Она психолог, никогда не скажет так, чтобы тебя обидеть. Светлана делает всю работу, даже то, что не записано в том прейскуранте, попрошу, и она сделает. Она мне и пельменей сделает, и блинчиков напечет с творогом, я еще и заморожу. Когда меня в больницу везут на машине, так идет со мной, поможет разуться и обуться.

Социальный работник, как Золушка, за отведенные полтора часа успевает невозможное. Посуду помоет, коммунальные услуги оплатит, суп сварит, пол подметет, съездит в Червень за свитерами и даже успеет в церкви поставить за бабушек свечки. За день около семи посещений. Труд нелегкий, но благодарность греет. Вот и сейчас Светлана отправляется в гости к бывшему учителю географии и любителю шахмат Леониду Леонидовичу, да не с пустыми руками.

«Надо уважение ко всем, чтобы человек тебя чувствовал». Как многодетная мать из Украины стала социальным работником -7

Леонид Койпиш:
Дети старательные, особенно девочки, когда мама передаст молока, они принесут. Света сама хороший человек и, естественно, так воспитала своих детей.  

«Надо уважение ко всем, чтобы человек тебя чувствовал». Как многодетная мать из Украины стала социальным работником -10

Гребенец, Майзорово, Скрябинки. В маршруте социального работника несколько деревень, а погода всегда непредсказуемая. Однажды дорогу в лесу так завалило снегом, что Светлана, долго не раздумывая, оставила машину и понесла большую сумку с продуктами в руках. Каждый день у нее новая программа благих дел, и другой профессии для себя Светлана не представляет.

«Надо уважение ко всем, чтобы человек тебя чувствовал». Как многодетная мать из Украины стала социальным работником -13

Светлана Григоренко, социальный работник:
Все они душевные, расскажут, поделятся, и я с ними пообщаюсь. На праздники поздравляю: С Новым годом, 8 марта, День Рождения. Люблю поздравить, а потом они уже и меня хотят отблагодарить.

«Надо уважение ко всем, чтобы человек тебя чувствовал». Как многодетная мать из Украины стала социальным работником -16

Вдохновляет и дарит силы родная семья – трое сыновей, две доченьки и муж, который работает в местном лесничестве. Вместе с ним они поднимаются в 5 утра, чтобы управиться  по хозяйству и собрать детей в школу.

Светлана Григоренко:
Надо уважение ко всем, чтобы человек тебя чувствовал, что ты с добротой к нему приходишь. Всякие люди бывают, могут попросить и вынести их био, могут и побрезговать, но а я ни в чем не отказываю. Что попросили, то я делаю.

Бронислава Францевна:
У нее есть сердце. Она каждый день приходит.

Будьте добрее к окружающим и не ждите чего-то взамен, ведь жизнь, не такая длинная, как кажется. Если вам по душе быть такой феей, как наша Светлана, то обучиться профессии в Минской области можно в Борисовском государственном политехническом колледже, Воложинском сельскохозяйственном лицее, Любанском сельскохозяйственном профессиональном лицее, Копыльском государственном колледже, Узденском государственном сельскохозяйственном профессиональном лицее, а в Червенском районе еще и пройти школу социального работника. 

# общество # Социальная помощь # Фотофакт # общество # Бронислава Францевна # Леонид Койпиш # Светлана Григоренко

Другие новости рубрики

Все новости
Мир глазами собаки. Пёс Федя фотографирует на GoPro, а лучшие кадры с прогулок публикуют на его странице в соцсети
24 января 2018 07:16

Мир глазами собаки. Пёс Федя фотографирует на GoPro, а лучшие кадры с прогулок публикуют на его странице в соцсети

В мороз предложение согреться чаем от инспектора ГАИ звучит более чем логично. Как работают «теплые» патрули
23 января 2018 22:34

В мороз предложение согреться чаем от инспектора ГАИ звучит более чем логично. Как работают «теплые» патрули

«Человек потерял компетенции». Что делать, если твоя профессия не востребована?
23 января 2018 20:56

«Человек потерял компетенции». Что делать, если твоя профессия не востребована?