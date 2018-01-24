«Надо уважение ко всем, чтобы человек тебя чувствовал». Как многодетная мать из Украины стала социальным работником

Светлана и её друг Лорд – долгожданные гости для многих пенсионеров в деревне Гребенец Червенского района. Вместе с семьей она переехала сюда жить из Украины. Стать социальным работником женщине было предначертано свыше – она мама пятерых детей, отличная хозяйка и человек с большим сердцем. Вот уже 5 лет местные бабушки и дедушки называют ее своей дочкой, она дарит им свою заботу и внимание – то, о чем, порой, забывают родные дети и внуки из городов.

Бронислава Францевна стала первой учительницей для многих поколений. Всю жизнь она посвятила школе, вела творческие кружки, а семью так и не получилось создать. Племянники живут далеко, поэтому редкие гости. Бабушка попросила Светлану помогать пять раз в неделю, в 85 здоровье уже не то, а уюта в доме и душе очень хочется. Наша героиня и печку растопит и ёлочку с калиной поставит.

Бронислава Францевна:

Она психолог, никогда не скажет так, чтобы тебя обидеть. Светлана делает всю работу, даже то, что не записано в том прейскуранте, попрошу, и она сделает. Она мне и пельменей сделает, и блинчиков напечет с творогом, я еще и заморожу. Когда меня в больницу везут на машине, так идет со мной, поможет разуться и обуться. Социальный работник, как Золушка, за отведенные полтора часа успевает невозможное. Посуду помоет, коммунальные услуги оплатит, суп сварит, пол подметет, съездит в Червень за свитерами и даже успеет в церкви поставить за бабушек свечки. За день около семи посещений. Труд нелегкий, но благодарность греет. Вот и сейчас Светлана отправляется в гости к бывшему учителю географии и любителю шахмат Леониду Леонидовичу, да не с пустыми руками.

Леонид Койпиш:

Дети старательные, особенно девочки, когда мама передаст молока, они принесут. Света сама хороший человек и, естественно, так воспитала своих детей.

Гребенец, Майзорово, Скрябинки. В маршруте социального работника несколько деревень, а погода всегда непредсказуемая. Однажды дорогу в лесу так завалило снегом, что Светлана, долго не раздумывая, оставила машину и понесла большую сумку с продуктами в руках. Каждый день у нее новая программа благих дел, и другой профессии для себя Светлана не представляет.

Светлана Григоренко, социальный работник:

Все они душевные, расскажут, поделятся, и я с ними пообщаюсь. На праздники поздравляю: С Новым годом, 8 марта, День Рождения. Люблю поздравить, а потом они уже и меня хотят отблагодарить.