Пожары в Чернобыльской зоне подобрались к Беларуси

Новости Украины. Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения вплотную подобрались к Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты борются с огнем в Житомирской области, в 17 километрах от границы. В операции задействованы более 1300 пожарных, десятки единиц воздушной и наземной техники, в том числе специальный поезд.

Согласно последним данным, очаги возгорания удалось локализовать. Не обошлось без пострадавших. Серьёзные ожоги получил мужчина. Медики оказали ему первую помощь и доставили в больницу.