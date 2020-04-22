Пожары в Чернобыльской зоне подобрались к Беларуси

Новости Украины. Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения вплотную подобрались к Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения вплотную подобрались к Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты борются с огнем в Житомирской области, в 17 километрах от границы. В операции задействованы более 1300 пожарных, десятки единиц воздушной и наземной техники, в том числе специальный поезд.
Согласно последним данным, очаги возгорания удалось локализовать.
Не обошлось без пострадавших. Серьёзные ожоги получил мужчина. Медики оказали ему первую помощь и доставили в больницу.
Напомним, пожар вспыхнул в зоне отчуждения 4 апреля. С того момента огнем были уничтожены десятки строений, выгорело более 11 тысяч гектаров леса.