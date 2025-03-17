До мурашек! О чём рассказали правнуки участников Великой Отечественной войны? «Незабытые истории»

Великая Отечественная война оставила глубокий след в судьбах миллионов людей. Каждый солдат, каждая медсестра и каждый тыловик – это живая память о мужестве, стойкости и любви к Родине. Телеканал СТВ собирает летопись личных историй. В трогательное путешествие по страницам истории, где каждый рассказ – это нить, связывающая прошлое и будущее, отправились наш корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко и молодое поколение семьи Ковальчук.

Молодое поколение семьи Ковальчук стремится внести свою лепту в сохранение памяти. В их семье и по отцовской, и по материнской линии во время Великой Отечественной войны сражались с врагом, защищая родную землю, практически все мужчины призывного возраста.

Роман Ковальчук:

Находили фотографии, в музеях искали наградные листы. Важно помнить об этом подвиге и знать.

Правнучка Вера бережно прижимает к сердцу фронтовые фотографии своего прадеда. Тогда весточки были нечастыми, оттого еще более ценными – их ждали, надеялись и верили. Четкие черты лица – сквозь десятилетия смотрит молодой парень в форме – снимок из далекого 44-го. На нем красноармеец Михаил Федорович Ковальчук с боевыми товарищами. Исходя из подписи, размещенной на обратной стороне, это весточка для родных и близких, как свидетельство того, что жив. Сложно: бессонные ночи, холод, тяжелейшие условия, но прежде решение боевых задач. Уставшие, но уверенные, что совсем скоро наступит победный день, читается по фото уже в марте 1945 года.

Вера Ковальчук:

Это фото, которое присылал прадед с войны. «На долгую добрую память моим любимым жене и дочерям от Михаила в дни войны». Вот что писал прадед. На долгую память по крупицам шаг за шагом внуки восстанавливают героический путь прадедов. Михаил Федорович Ковальчук был призван в ряды Красной армии в 1940-м Брагинским райвоенкоматом.

Роман Ковальчук:

В 1941-м принял участие в Великой Отечественной войне. Изначально был призван в запасной полк. Был в 215-м армейском запасном стрелковом полке, сформированном под городом Тулой. Затем прибыл в 1183-й стрелковый полк 356-й стрелковой дивизии. 356-й стрелковой дивизии, позднее которой присвоили почетное наименование Калинковичская. Ее части участвовали в Полесской, Белорусской, Минской, Люблин-Брестской наступательных операциях. За освобождение Бобруйска дивизия награждена орденом Красного Знамени. В конце 1944 года перешла на 1-й Прибалтийский фронт, затем переброшена на 1-й Белорусский и уже в его составе участвовала в Висло-Одерской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. Победный май встретили на Эльбе в районе Хавельберга.