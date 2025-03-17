В Заводском районе открыли обновлённую доску почёта

На ней размещены 13 предприятий и организаций, которые достигли наилучших показателей социально-экономического развития. Событие приурочено к 87-й годовщине образования района. Свое почетное место на доске заняли промышленные гиганты. Также отметили учреждения здравоохранения и образования.

Оксана Позняк, заместитель директора гимназии № 25 имени Риммы Шершневой: Старались, работали и можем гордиться нашими результатами. В этом году у нас очень хорошие достижения по олимпиадам, в научно-практических конференциях. Пять учащихся гимназии награждены премией Мингорсовета за высокие достижения. И один учащийся является обладателем премии специального фонда Президента Республики Беларусь.

Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района:

Доска почета – это, конечно же, общественное признание труда каждого предприятия и коллектива предприятия, которое все-таки сегодня занимает свою лидирующую позицию не только в районе, но производит те продукты либо услуги, которые сегодня востребованы нашими гражданами.

В районе живут более 200 тысяч человек. К слову, Заводской считается промышленным сердцем столицы. Здесь размещены более 40 крупных предприятий. В том числе флагманы белорусской промышленности, такие как МАЗ, МЗКТ, подшипниковый завод. А также расположена свободная экономическая зона «Минск». Продукция, которая выпускается предприятиями-резидентами, поставляется в десятки стран мира.