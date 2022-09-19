30% урожая – на экспорт. Миллион сеянцев сосны из Могилёвского лесхоза реализуют в Россию

Новости Беларуси. Леса России украсят сосны с белорусскими корнями. Могилевский лесхоз реализует в соседнюю державу около миллиона сеянцев с закрытой корневой системой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас зеленый груз транспортируют в Екатеринбургскую область. Покупатели уже оценили качество посадочного материала. Приживаемость у белорусских сеянцев составляет почти 100 %. Как выглядит «колючий» экспорт, увидела наш корреспондент Юлия Мычка.

Семена видите? Все разные. Они как люди – тоже все разные. И сосны тоже все разные потом получаются. Людям кажется, что они все здесь одинаковые, но на самом деле, когда ты каждый день к ним присматриваешься, они все абсолютно разные. Глаза Олеси Мацур различают десятки оттенков зеленого. Такая зрительная палитра – профессиональная необходимость. Это для нас все вокруг просто зеленое. А для начальника лесного питомника любое изменение цвета растения – сигнал к действию.

Олеся Мацур, начальник лесного питомника Могилевского лесхоза:

Столько лет работая, просто видишь это здоровое растение и понимаешь, если оно немного желтеет, то чего-то не хватает. Но тут надо определять: или тут удобрений не хватает, или это какой-то вредитель, какая-то болезнь.

В 2022 году здесь вырастят более 4,5 миллиона штук посадочного материала с закрытой корневой системой. И это почти в два раза больше показателя 2021 года. Совсем еще молодая фабрика по производству леса, которую открыли на базе Могилевского лесхоза, всего два года назад уже доказала свою эффективность. Качественные семена, современные теплицы, автоматизированный полив. В первые дни жизни растение получает ровно столько влаги, питания, тепла и света, сколько нужно. Эффект от такой круглосуточной заботы налицо. Скорость прироста растений в первый год жизни в два раза выше. Приживаемость в лесу до 100 %. В планах лесхоза 30 % зеленого урожая продавать на экспорт. Спрос на деревья с белорусскими корнями есть уже сегодня. Заказ от российских партнеров – около миллиона сеянцев сосны. Молодой лес, хоть и долгосрочные, но оправданные инвестиции в будущее.

Юлия Мычка, корреспондент:

Этот сеянец превратится в большое дерево высотою в 25 метров только через 80 лет. Фактически в тени этих деревьев будут гулять наши дети и внуки.

Более двух миллионов саженцев с закрытой корневой системой ушло на лесовосстановление территорий Могилевского лесхоза. Ведь восстанавливать леса приходится и после ураганов. С начала 2022 года регион уже трижды столкнулся с ветром, повредившим тысячи гектаров леса. Речь идет о миллионах кубометров древесины. Но ликвидировать буреломы – это полдела. У работников лесного хозяйства есть и ресурсы, и опыт. Главное – восстановить леса. Об этом не раз говорил и глава государства. «Качество лесовосстановления отвратительное». На месте чего Президент поручил высаживать деревья? Читайте здесь.