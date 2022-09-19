Более 80 бывших силовиков и работников прокуратуры лишены званий и классных чинов

Новости Беларуси. Лишены званий и классных чинов более 80 бывших силовиков и работников прокуратуры. Схожий по содержанию указ Президента издавался и в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В опубликованном 19 сентября документе отмечается, что разжалованы в том числе находящиеся в отставке или запасе.