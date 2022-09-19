Более 80 бывших силовиков и работников прокуратуры лишены званий и классных чинов

Новости Беларуси. Лишены званий и классных чинов более 80 бывших силовиков и работников прокуратуры. Схожий по содержанию указ Президента издавался и в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В опубликованном 19 сентября документе отмечается, что разжалованы в том числе находящиеся в отставке или запасе.
За что – тоже понятно: за совершение преступлений, административных правонарушений и дискредитирующих проступков, умышленное разглашение служебной тайны, участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в том числе митингах, оскорбление представителей власти, выступление с заявлениями экстремистского характера.
Кроме того, в указ главы государства включены бывшие военнослужащие, которые сейчас участвуют в вооруженных конфликтах на территориях других государств.