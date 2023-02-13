Увидеть их непросто. 45 благородных оленей из Беловежской пущи поселились в Стародорожском районе

Новости Беларуси. 45 благородных оленей из Беловежской пущи поселились в Стародорожском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для животных возвели вольер площадью более 9 гектаров. По периметру кормушки, солонцы, установлено соответствующее ограждение от волков. Кстати, олени на Стародорожчине – диковинка. Как только животные привыкнут, их выпустят в лесной массив. Подробнее Мария Царикевич.

Мария Царикевич, корреспондент:

45 оленей прибыли из Беловежской пущи в Стародорожский опытный лесхоз. Сейчас животные находятся в вольере, когда они освоятся, их выпустят в природу.

Сейчас их увидеть непросто. Парнокопытные осторожны и при малейшем движении прячутся в зарослях. Наибольший шанс познакомиться после 17:00. В это время животные, как по графику, выходят к людям.

Дмитрий Асадчий, инженер по охотничьему хозяйству Стародорожского опытного лесхоза:

Олень – это такое животное, что оно долго на одном месте стоять не будет. Да, они ночью выходят на подкормочные площадки, но основная его жизнедеятельность в лесу и на кормовых полях. В вольере у нас расположено по периметру восемь фотоловушек, которыми мы смотрим за жизнедеятельностью оленей. Также чтобы не приходили сюда хищники.