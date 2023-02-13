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Увидеть их непросто. 45 благородных оленей из Беловежской пущи поселились в Стародорожском районе

13 февраля 2023 13:48
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Новости Беларуси. 45 благородных оленей из Беловежской пущи поселились в Стародорожском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для животных возвели вольер площадью более 9 гектаров. По периметру кормушки, солонцы, установлено соответствующее ограждение от волков. Кстати, олени на Стародорожчине – диковинка. Как только животные привыкнут, их выпустят в лесной массив.  

Подробнее Мария Царикевич.  

Увидеть их непросто. 45 благородных оленей из Беловежской пущи поселились в Стародорожском районе-1

Мария Царикевич, корреспондент:  
45 оленей прибыли из Беловежской пущи в Стародорожский опытный лесхоз. Сейчас животные находятся в вольере, когда они освоятся, их выпустят в природу.  

Увидеть их непросто. 45 благородных оленей из Беловежской пущи поселились в Стародорожском районе-4

Сейчас их увидеть непросто. Парнокопытные осторожны и при малейшем движении прячутся в зарослях. Наибольший шанс познакомиться после 17:00. В это время животные, как по графику, выходят к людям.  

Увидеть их непросто. 45 благородных оленей из Беловежской пущи поселились в Стародорожском районе-7

Дмитрий Асадчий, инженер по охотничьему хозяйству Стародорожского опытного лесхоза:  
Олень – это такое животное, что оно долго на одном месте стоять не будет. Да, они ночью выходят на подкормочные площадки, но основная его жизнедеятельность в лесу и на кормовых полях. В вольере у нас расположено по периметру восемь фотоловушек, которыми мы смотрим за жизнедеятельностью оленей. Также чтобы не приходили сюда хищники.  

Увидеть их непросто. 45 благородных оленей из Беловежской пущи поселились в Стародорожском районе-10

Подробности в видеоматериале.  

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# Дикие животные # общество # Марина Царикевич # Дмитрий Асадчий # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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