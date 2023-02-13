500 тысяч человек посетили Минский зоопарк в 2022-м

Новости Беларуси. Более 500 тысяч человек посетили столичный зоопарк в 2022 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Помимо жителей города, это туристы из России, Прибалтики и Польши. Ежегодно на территории зоопарка проводится благоустройство. В 2022 году был отремонтирован вольер для семейства кошачьих. Также после реконструкции открылся третий этап околоводной тропы со смотровыми площадками. Кроме того, каждый месяц здесь проводятся тематические мероприятия и акции.

Александр Сафронов, директор Минского зоопарка:

В этом году мы будем ремонтировать вольеры на так называемой (это наше название) старой выездной. А также павлинник будет отремонтирован – здание 1984 года постройки. Ремонт будет производиться в весенний, летний, теплый период. Все будут пересажены в другие вольеры.