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500 тысяч человек посетили Минский зоопарк в 2022-м

13 февраля 2023 13:46
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Новости Беларуси. Более 500 тысяч человек посетили столичный зоопарк в 2022 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

500 тысяч человек посетили Минский зоопарк в 2022-м-1

Помимо жителей города, это туристы из России, Прибалтики и Польши. Ежегодно на территории зоопарка проводится благоустройство. В 2022 году был отремонтирован вольер для семейства кошачьих. Также после реконструкции открылся третий этап околоводной тропы со смотровыми площадками. Кроме того, каждый месяц здесь проводятся тематические мероприятия и акции.  

500 тысяч человек посетили Минский зоопарк в 2022-м-4

Александр Сафронов, директор Минского зоопарка:  
В этом году мы будем ремонтировать вольеры на так называемой (это наше название) старой выездной. А также павлинник будет отремонтирован – здание 1984 года постройки. Ремонт будет производиться в весенний, летний, теплый период. Все будут пересажены в другие вольеры.  

500 тысяч человек посетили Минский зоопарк в 2022-м-7

Сейчас многие обитатели зоопарка ожидают пополнение. В том числе копытные, белые совы, журавли. Стоит отметить, что больше всего посетители задерживаются у вольеров с приматами и хищниками.  

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# Зоопарк # общество # Александр Сафронов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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