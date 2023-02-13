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Возле генконсульства Польши в Гродно прошёл пикет против закрытия границ

13 февраля 2023 13:42
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Новости Беларуси. Нет закрытию границ, диверсиям и провокациям. С такими лозунгами пришли к зданию генерального консульства Польши в Гродно десятки человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возле генконсульства Польши в Гродно прошёл пикет против закрытия границ-1

Жители областного центра решили высказать свое мнение о прекращении работы польского пункта пропуска «Бобровники». Из-за действий властей сопредельной страны нагрузка на оставшихся направлениях значительно возросла. На въезд в ЕС выстраиваются огромные очереди, причем не только на границе с Польшей, но и другими странами. По данным Госпогранкомитета, за выходные скопление легковушек, желающих попасть в Евросоюз, выросло на 16 %, а фур – на 20. Подобная ситуация белорусов не устраивает и люди хотят, чтобы их мнение было услышано соседней стороной.

Возле генконсульства Польши в Гродно прошёл пикет против закрытия границ-4

Нет закрытию границ!

Возле генконсульства Польши в Гродно прошёл пикет против закрытия границ-7

Наталья Сердечная, участник пикета:
Разделить народы наши – это кощунственно. Каждый человек сегодня имеет право свободно передвигаться, как с одной стороны, так и с другой. Потому что у нас очень много родственников за границей живет, и Польша обрезает всяческие контакты между двумя народами.

Возле генконсульства Польши в Гродно прошёл пикет против закрытия границ-10

Игорь Черняков, участник пикета:
Рушатся связи семейного плана, и все это происходит на фоне того, что в Республике Беларусь проводится, наоборот, политика открытости. Все это происходит на фоне ожесточающейся военной напряженности.

Возле генконсульства Польши в Гродно прошёл пикет против закрытия границ-13

Иван Тустов, участник пикета:
Нам очень неприятно, что Польша сегодня вооружается. Нам неприятно, что возле наших границ происходят разного рода масштабные учения. Нам неприятно, что в той или иной мере польская сторона проводит провокационные мероприятия, мы против железного занавеса. Мы за мир, мы за дружбу, мы за общение.

Возле генконсульства Польши в Гродно прошёл пикет против закрытия границ-16

10 февраля польский пункт «Бобровники» (с нашей стороны – «Берестовица») приостановил свою деятельность на неопределенное время. Он был единственным функционирующим на белорусско-польской границе в Гродненской области. Теперь попасть к соседям можно только через Брест.

Что говорят водители в пункте пропуска «Берестовица», читайте здесь.  

Тем временем поляки продолжают приезжать в нашу страну по безвизу, даже несмотря на прекращение работы «Бобровников». За выходные такой возможностью воспользовались более 200 граждан соседней страны, а с начала года – свыше 4 300.

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# Международная политика # общество # Наталья Сердечная # Игорь Черняков # Иван Тустов # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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