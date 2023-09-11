30 журналистов, телеоператоров и фотокорреспондентов – в Беларуси стартовали учения «Военкор-2023»

Новости Беларуси. Обучить журналистов навыкам работы в зоне вооруженного конфликта. В Витебской области стартовало тактико-специальное учение с представителями средств массовой информации «Военкор-2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобные маневры проводятся не впервые. Как прошел первый день испытаний, расскажет Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Почти 30 журналистов, телеоператоров и фотокорреспондентов ведущих СМИ страны принимают участие в тактико-специальном учении «Военкор-2023». В том числе и съемочная группа СТВ. Ожидается много чего интересного. Главная задача маневров – обучить навыкам работы в горячих точках. Впереди 5 дней. Сейчас мы прилетели на полигон Лосвидо на вертолетах.

Глеб Прокофьев:

Всем участникам учений выдали военную форму и экипировку: одежду, головной убор, бронежилет и каска. Кроме этого есть спальник и туристский коврик. Ожидаются полевые выходы. В целом можно сказать, что про гражданскую одежду на пять дней можно забыть.

Глеб Прокофьев:

Участники учения живут по режиму армейской жизни. Немаловажный пункт – посещение столовой. Выглядит все аппетитно и, надеюсь, не менее вкусно.

Глеб Прокофьев:

В первый день учений мы также ознакомились с основным вооружением бригады. Стрелковое оружие и техника – бойцы миротворческой роты рассказали об особенностях работы с ними.

Михаил Павловский, специальный корреспондент телекомпании ВоенТВ:

День начался достаточно насыщенно, мы прилетели сюда на вертолете Ми-8. Дорога заняла порядка двух часов. Но прекрасные пейзажи за окном иллюминатора… Время пролетело очень быстро. После этого мы выбежали из вертолета, сели на «Кайман» и с ветерком доехали до лагеря.

Ульяна Ярмоленко, корреспондент «Агентство «Минск-новости»:

Это первый день, поэтому он достаточно легкий: мы покатались на БТРе, вроде бы поели, потом мы начали подгонять экипировку. То есть это тяжелый бронежилет, который на самом деле весит четверть моего веса – 12 килограммов, шлем неудобный: жмет, мешает. И рюкзак – вообще невозможно было справиться. И ты понимаешь, что как бы вроде бы ты все это на себя надел и в ближайшие дни тебе придется с этим бегать, с этим справляться, а у тебя туже отваливаются плечи, поясница. И пока что я рада, что не наступило еще завтра (если можно это так назвать).