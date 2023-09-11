«Второго ребёнка с мужем ждали больше 10 лет». Рассказываем о малышах, которые родились в День города

Новости Беларуси. Рожденные в мире, благополучии и в праздничную дату. В столице поздравили молодых мам, родивших в День города. Двойной праздник в 2023 году отметили сразу 26 семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый малыш появился на свет в 0 часов 1 минуту в 6-м роддоме. Две мамы дождались двойняшек. Сегодня малыши получили первые в своей жизни подарки. Подробности у Дарьи Седун. Наталья Гнедчик в этом году залпы салюта на День города встречала в роддоме, обнимая своего новорожденного сына Богдана. Мальчишка крепкий – 3 300. Почти все время малыш на руках. Наталья до сих пор не может поверить своему счастью. Второго ребенка с мужем ждали больше 10 лет.

Наталья Гнедчик:

На самом деле, так волнительно, потому что я уже думала, что никогда. А вот есть такое маленькое чудо, еще и сын. Поэтому и Богом данный – Богдан. Салют я слушала, будучи уже дважды мамой. Родила я в 10:08. Конечно, празднование шло по городу, это было слышно. Это очень было удивительно, потому что когда я понимала, что рожаю на День города, то думала, что все, рожаю великого мужчину. Большой-большой праздник! Между собой в семье малыша называют исключительно Богдан Павлович. Мужчина серьезный. Отлично кушает и очень крепко спит. Уже в среду мама с крохой собираются на выписку. Дома все давно готово: кроватка, пеленки, ползунки и целая гора игрушек. С нетерпением ждет возвращения Натальи не только муж, но и старшая дочка. Готова помогать во всем!

Наталья Гнедчик:

Дочь у меня уже взрослая. Ей будет 14 лет. Это удивительная девочка. Она готова помогать. Когда я была беременная, она уже помогала, включалась: «Мамочка, что тебе нужно? Я все сделаю». Вчера вместе с папой приехали сюда. 9 сентября – двойной праздник в роддоме 3-й клинической отметили сразу четыре мамы. Кстати, это одно из старейших медучреждений города. По данным больницы, каждый четвертый минчанин был рожден именно в этом роддоме. Так что в День города здесь всегда царит праздничная атмосфера. Но работа не прерывается ни на секунду.

Татьяна Зновец, заместитель главного врача по родовспоможению 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:

Сотрудники нашего роддома работают круглосуточно, в выходные и праздничные дни, независимо от того, что на улице День города. Они оказывают необходимую квалифицированную медицинскую помощь всем женщинам, которые находятся в родильном доме либо поступают на госпитализацию. Совсем скоро мамы с малышами отправятся домой, а пока принимают поздравления. Поприветствовать самых юных столичных жителей приехало и руководство города. Конечно, с подарками! Для молодых мам собрали самое необходимое: пеленки, детская одежка, предметы гигиены. А еще цветы и теплые слова.