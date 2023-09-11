Надежда Лазаревич: «Минский горисполком счастлив, что наших минчан прибавилось. Мы счастливы, что мамы рожают»

Новости Беларуси. Рожденные в мире, благополучии и в праздничную дату. В столице поздравили молодых мам, родивших в День города. Двойной праздник в 2023 году отметили сразу 26 семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый малыш появился на свет в 0 часов 1 минуту в 6-м роддоме. Две мамы дождались двойняшек. Сегодня малыши получили первые в своей жизни подарки.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Минский горисполком счастлив, что наших минчан прибавилось. Мы счастливы, что мамы рожают. Мы хотим пожелать им крепкого здоровья, мы хотим поздравить их, что они всегда будут праздновать свой день рождения с днем рождения Минска. Замечательная дата. Я уверена, что вырастут настоящие патриоты, любящие город Минск.