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Надежда Лазаревич: «Минский горисполком счастлив, что наших минчан прибавилось. Мы счастливы, что мамы рожают»

11 сентября 2023 19:30
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Новости Беларуси. Рожденные в мире, благополучии и в праздничную дату. В столице поздравили молодых мам, родивших в День города. Двойной праздник в 2023 году отметили сразу 26 семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый малыш появился на свет в 0 часов 1 минуту в 6-м роддоме. Две мамы дождались двойняшек. Сегодня малыши получили первые в своей жизни подарки.

Надежда Лазаревич: «Минский горисполком счастлив, что наших минчан прибавилось. Мы счастливы, что мамы рожают»-1

Фото: Telegram-канал Мингорисполкома

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Минский горисполком счастлив, что наших минчан прибавилось. Мы счастливы, что мамы рожают. Мы хотим пожелать им крепкого здоровья, мы хотим поздравить их, что они всегда будут праздновать свой день рождения с днем рождения Минска. Замечательная дата. Я уверена, что вырастут настоящие патриоты, любящие город Минск.

«Второго ребёнка с мужем ждали больше 10 лет». Рассказываем о малышах, которые родились в День города. Подробности здесь

# Рождаемость в Беларуси # общество # Надежда Лазаревич # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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