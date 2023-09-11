Урожай выше прошлогоднего. Как обстоят дела с уборкой картофеля в Гомельской области?

Новости Беларуси. В Беларуси полностью завершена уборка зерновых колосовых культур. Намолочено 7 миллионов 120 тысяч тонн зерна, включая рапс. Будем и со вторым хлебом. Собрано уже более 130 тысяч тонн картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Урожайность выше прошлогодней. Наш корреспондент Анна Корольчук побывала в хозяйствах Гомельской области и убедилась, что на драники запасов хватит и белорусам, и жителям других стран.

Клубы пыли видно издалека – из-за горизонта показывается комбайн Александра Силивончика. Третий год механизатор занят на уборке картофеля. Говорит, что в поле выезжать одно удовольствие – радует и погода и сам урожай.

Александр Силивончик, механизатор филиала «Дубрава-Агро» предприятия «Гомельэнерго»:

Неделю капаю, дождика нет, просеивается земелька хорошо, то есть можно и больше скорость дать.

Бункер заполняется буквально за пару минут. Под картофель сельхозпредприятие отвело всего 50 гектаров, зато с каждого получают по 470 центнеров золотистых клубней.

Анна Корольчук, корреспондент:

«Скарб», «Манифест», «Уладар», «Королева Анна» – в полях хозяйства «Дубрава-Агро» весь картофель белорусской селекции. Зарекомендовал себя не хуже импортного. Хорошо хранится, устойчив к заболеваниям, крахмалист и приятен на вкус. Аграриям вторят и покупатели. Настоящая, правильная картошка – именно белорусская.

Уродился картофель и в хозяйстве «Тихиничи»: здесь перешагнули планку в 500 центнеров с гектара. На полях выращивают сразу восемь сортов – более стойких и рентабельных. С борозды урожай попадает на сортировку и в хранилище. Современный комплекс рассчитан на 5 000 тонн. Сначала клубни проходят карантин – сохнут и охлаждаются, затем их отправляют в темные камеры, где поддерживают температуру от двух до четырех градусов. В таком климате продовольственный и семенной картофель проживет до весны.

Юрий Васильцов, директор сельхозпредприятия «Тихиничи»:

В основном картофель продается на экспорт. Такие рынки, как – в 2022-м сложилось – Молдова и Сербия. Картошку нашу любят везде. Бульбаши славятся бульбой, поэтому картофель – это второй хлеб Беларуси.

В Гомельской области поля с картофелем занимают более 3 000 гектаров. В 2023 году культура в прямом смысле станет для региона вторым хлебом, заместив потери по зерновым.

Елена Филипович, начальник управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:

В этом году урожайность картофеля существенно выше. Это порядка 350 центнеров с гектара. Для сравнения, это на 100 выше уровня 2022 года. Конечно, погода была неоднозначная, но для картофеля период был благоприятным. В начале посевной кампании было сухо, однако в период формирования клубней образовались осадки.