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«Пустая трата времени» – в МИД прокомментировали поездку главы Еврокомиссии к белорусской границе

01 сентября 2025 17:02
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Пустая трата времени без подвижек к улучшению ситуации. Так наше Министерство иностранных дел охарактеризовало недавнюю поездку главы Еврокомиссии к белорусской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пустая трата времени» – в МИД прокомментировали поездку главы Еврокомиссии к белорусской границе-2

В отличие от наших западных соседей, мы не ведем агрессивную и откровенно милитаристскую политику. А тем более не увеличиваем расходы на военные нужды. Наша страна стремится к равноправному диалогу, миру и безопасности в регионе. В противовес этому в Брюсселе делают все для эскалации и расширения масштабов конфликта.

«Пустая трата времени» – в МИД прокомментировали поездку главы Еврокомиссии к белорусской границе-4

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Заявления о «караулящих белорусских пограничниках с длинноствольным оружием», прозвучавшие буквально вчера в Польше, еще раз наглядно продемонстрировали полет фантазии европейских чиновников. Вместо того, чтобы обсуждать реальные вопросы и сообща искать долгосрочные решения, в Брюсселе предпочитают сочинять новые страшилки и объявлять «прифронтовыми» территории, где, к счастью, не велось и не ведется никаких боевых действий.

Напомним, глава Еврокомиссии провела встречу с премьер-министром Польши в приграничье с Беларусью. Были озвучены планы ускорить инвестирование в оборонную промышленность Евросоюза на 150 миллиардов евро. Польша тратит больше всех на гонку вооружений – около 5 % ВВП страны.

# Министерство иностранных дел Республики Беларусь # Руслан Варанков

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