«Надо, чтобы существовало обязательное музыкальное образование для всех»

Владимир Черников, директор Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:

Обучить каким-то начальным определенным навыкам игры на инструменте можно абсолютно любого человека. Я считаю, что это и надо делать. В идеале вместе с общеобразовательной программой изучаться и музыкальная программа. Чтобы взращивать, воспитывать гармоническую личность. Развитую, культурную, образованную личность. Чтобы человек мог понимать, что происходит в информационном пространстве, чтобы он мог ориентироваться в нем, чтобы он мог расставлять приоритеты: что – хорошо, что – плохо, в чем можно участвовать, в чём – нет. Чтобы он разбирался хотя бы минимально в искусстве.

Не обязательно только в музыке. Это же все очень смежно: и музыка, и литература, и изобразительное искусство. В идеальном варианте надо еще, чтобы существовало обязательное музыкальное образование для всех. Не просто урок музыки, а чтобы каждый ребенок мог осваивать какой-то инструмент – он может его выбрать и осваивать. Есть такие системы: это система Карла Орфа или система Золтана Кодая, которая позволяет абсолютно любому ребенку заниматься музыкой в разных возрастах. И детям очень нравится.