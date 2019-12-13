«Лучший студент года»: кто может принять участие в конкурсе

На днях прошел республиканский конкурс «Лучший студент года». В этом году статус первого студента страны завоевала студентка 4 курса факультета славянских и германских языков Барановичского государственного университета. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – победитель республиканского конкурса «Студент года-2019» – Дарья Павловская и секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ», координатор республиканского конкурса «Студент года-2019» – Юлия Зинкевич. Кто может принять участие в конкурсе? Юлия Зинкевич, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ», координатор республиканского конкурса «Студент года-2019»:

У нас конкурс стартует с сентября. Сначала у нас проводятся вузовские этапы, потом областные, минский, городской, а потом уже республиканский.

Критерии конкурса есть – люди должны быть не только творческими, но и хорошо учиться, даже проходной балл по сессиям у них должен быть не менее 8,5. Это участие в международных конференциях, семинарах, олимпиадах, это творческая жизнь, участие как в спортивных, так и в творческих мероприятиях. Активным должен быть везде.