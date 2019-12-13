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«Лучший студент года»: кто может принять участие в конкурсе

13 декабря 2019 08:53
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На днях прошел республиканский конкурс «Лучший студент года». В этом году статус первого студента страны завоевала студентка 4 курса факультета славянских и германских языков Барановичского государственного университета.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь победитель республиканского конкурса «Студент года-2019» Дарья Павловская и секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ», координатор республиканского конкурса «Студент года-2019» Юлия Зинкевич.

Кто может принять участие в конкурсе?

Юлия Зинкевич, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ», координатор республиканского конкурса «Студент года-2019»:
У нас конкурс стартует с сентября. Сначала у нас проводятся вузовские этапы, потом областные, минский, городской, а потом уже республиканский.

«Лучший студент года»: кто может принять участие в конкурсе -1

Критерии конкурса есть – люди должны быть не только творческими, но и хорошо учиться, даже проходной балл по сессиям у них должен быть не менее 8,5. Это участие в международных конференциях, семинарах, олимпиадах, это творческая жизнь, участие как в спортивных, так и в творческих мероприятиях. Активным должен быть везде.

«Лучший студент года»: кто может принять участие в конкурсе -4

В этом году у нас вузовские этапы прошли в 44 высших учебных заведениях и более в 270 студентов приняли в них участие. И вот в финале встретились 10 самых ярких студентов.

«Лучший студент года»: кто может принять участие в конкурсе -7

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# Конкурс # общество # Дарья Павловская # Юлия Зинкевич # Фотофакт

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