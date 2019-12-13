«Лучший студент года»: кто может принять участие в конкурсе

На днях прошел республиканский конкурс «Лучший студент года». В этом году статус первого студента страны завоевала студентка 4 курса факультета славянских и германских языков Барановичского государственного университета.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – победитель республиканского конкурса «Студент года-2019» – Дарья Павловская и секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ», координатор республиканского конкурса «Студент года-2019» – Юлия Зинкевич.
Кто может принять участие в конкурсе?
Юлия Зинкевич, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ», координатор республиканского конкурса «Студент года-2019»:
У нас конкурс стартует с сентября. Сначала у нас проводятся вузовские этапы, потом областные, минский, городской, а потом уже республиканский.