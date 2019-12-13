Купить домру за 1 800 долларов, отказаться от семечек и носить круглогодично шарфик: как стать профессиональным музыкантом?

Рассказываем в программе «Большой город» историю, которая началась случайно. В обычную школу пришел преподаватель из музыкальной. Он показал детям инструменты, заинтересованных приглашал на обучение.

Алексею тогда было 8 лет. Так и завязался его роман с домрой. Теперь в музыкальных объятиях они проводят до 7 часов ежедневно.

Алексей Овчинников, победитель Московского смотра-конкурса среди ССУЗов:

Это мой личный инструмент. Это домра мастера Шустова, уже покойного. Он был один из 3 лучших домровых мастеров, наравне с Емельяновым и Хромовым. Домры этих мастеров считаются самыми популярными, яркими и концертными. Эту домру я приобрел в конце второго курса, где-то полтора года назад. 1 800 долларов. Это несравнимая поддержка и со стороны родителей. Они понимают, что это наш будущий хлеб, наша будущая жизнь. И музыкант без хорошего инструмента – это как танцор без балета.

Домра — инструмент народный. Но Алексей не ограничивает свой репертуар. Играет и современную музыку и произведения композиторов разных эпох, от барокко до романтизма. Алексей Овчинников:

Ближе всего к сердцу – есть сейчас современный композитор Александр Цыганков. Он сейчас является народным артистом России, преподавателем академии им. Гнесиных. Он является и домристом, и композитором. Например, мое любимое произведение написано именно этим композитором. Позади у Алексея участие и победы на многочисленных республиканских и международных конкурсах. А впереди – большие планы и надежды на успешную сольную карьеру. Когда на сцене только он и домра, а в зале – зритель, который понимает.

Валерия Горбачёнок, победитель Международного конкурса «ОRPHEUS»:

Меня родители в возрасте 6 лет впервые привели к преподавателю пения. Тогда это был эстрадный вокал, но потом судьба сложилась так, что я связала свою жизнь именно с оперным пением. Я свой голос очень люблю и его оберегаю всячески. От чего я отказалась — это от семечек. Я в детстве очень любила, но когда узнала, что это не очень хорошо влияет на голос, отказалась от семечек, от газированных напитков и от холодных напитков. Шарфик обязательно и зимой, и летом, и осенью, и весной. Круглогодично шарфик.

Валерия учится на 1 курсе по специальности «Пение академическое». Это единственная специальность, на которую поступают после 11 класса и где изучают итальянский язык — родной язык оперы. Но в свободное время юная дива занимается еще английским и немецким. Валерия Горбачёнок:

Я считаю, что для оперного вокалиста очень важно знать иностранные языки и свободно общаться со всеми людьми мира. Я считаю, что голос — это отражение вашей личности. То есть то, что вы думаете, что вы читаете, то, с кем вы разговариваете, с кем общаетесь – это все выражает ваш голос.

У учащихся музыкального колледжа нет расписания в привычном смысле этого слова, нет пар и групп. Все занятия индивидуальны. Они проходят в небольших учебных классах. Их много, но все равно на всех не хватает. Потому что музыка для молодых людей – не обязанность, а призвание. Ученик Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:

Мы сюда приходим к 8 часам утра. Выходим к 8 часам вечера. То есть мы здесь живем. Кровати не хватает!

В колледже царит своя, особая атмосфера. Рождается она из сплетения нот, улыбок, талантов и просто теплых отношений между людьми.