В Беларуси с 1 мая увеличат бюджет прожиточного минимума, размер пенсий и пособий

С 1 мая в среднем он составит чуть более 206 рублей. Пропорционально ему вырастут и социальные выплаты населению: пособия, пенсии, надбавки и доплаты к ним.

Так, единовременное пособие при рождении первенца составит 2065 рублей, за второго и последующих детей родители могут рассчитывать на 2892 рубля. Кроме того, с 1 мая произведут перерасчет пенсий. В среднем по стране они вырастут почти на 5,5%.