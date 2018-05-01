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30 апреля Францию засыпал снег

01 мая 2018 07:53
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Новости Франции. 30 апреля во Франции выпал снег. Несколькими днями ранее температура в стране была выше +20°C.  

Как сообщают местные СМИ, со стороны Атлантического океана во Францию пришёл циклон, который вызвал сильный ветер, дожди и даже снег. Ночью в некоторых районах температура упала до +1°C.  

30 апреля Францию засыпал снег -1

Фото: instagram.com/collierantiques  

Из-за погоды на северо-западе Франции был объявлен оранжевый уровень опасности.  

По информации метеорологов, 1 мая на момент 9:41 (10:41 по мск) в стране +8… +17°C, местами идёт дождь.  

Во второй половине апреля 2018 года в Западной Европе столбики термометров поднялись до +28°C.  

Во Франции были переполнены пляжи Лазурного берега – подробнее здесь.  

# Погода

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