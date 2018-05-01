30 апреля Францию засыпал снег
Новости Франции. 30 апреля во Франции выпал снег. Несколькими днями ранее температура в стране была выше +20°C.
Как сообщают местные СМИ, со стороны Атлантического океана во Францию пришёл циклон, который вызвал сильный ветер, дожди и даже снег. Ночью в некоторых районах температура упала до +1°C.
Фото: instagram.com/collierantiques
Из-за погоды на северо-западе Франции был объявлен оранжевый уровень опасности.
По информации метеорологов, 1 мая на момент 9:41 (10:41 по мск) в стране +8… +17°C, местами идёт дождь.
Во второй половине апреля 2018 года в Западной Европе столбики термометров поднялись до +28°C.
Во Франции были переполнены пляжи Лазурного берега – подробнее здесь.