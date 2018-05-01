30 апреля Францию засыпал снег

Новости Франции. 30 апреля во Франции выпал снег. Несколькими днями ранее температура в стране была выше +20°C.

Как сообщают местные СМИ, со стороны Атлантического океана во Францию пришёл циклон, который вызвал сильный ветер, дожди и даже снег. Ночью в некоторых районах температура упала до +1°C.