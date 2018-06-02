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3 июня в некоторых районах Беларуси пройдут дожди с грозами

02 июня 2018 10:33
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Новости Беларуси. 3 июня в Беларуси пройдут кратковременные дожди с грозами.  

Как сообщает Белгидромет, в республике ожидается переменная облачность.  

В ночное и утреннее время суток на отдельных территориях страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днём в основном без осадков.  

Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, во время гроз – порывистый.  

Ночью и утром столбик термометра опустится до +12… +17°С, днём на улицах потеплеет до +24… +29°С.  

В конце весны 2018 года в Беларуси были обновлены некоторые температурные рекорды.  

В Минске 30 мая было самым тёплым за 101 год – подробности здесь.  

# Погода в Беларуси # общество

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