3 июня в некоторых районах Беларуси пройдут дожди с грозами

Новости Беларуси. 3 июня в Беларуси пройдут кратковременные дожди с грозами.

Как сообщает Белгидромет, в республике ожидается переменная облачность.

В ночное и утреннее время суток на отдельных территориях страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днём в основном без осадков.

Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, во время гроз – порывистый.

Ночью и утром столбик термометра опустится до +12… +17°С, днём на улицах потеплеет до +24… +29°С.

В конце весны 2018 года в Беларуси были обновлены некоторые температурные рекорды.