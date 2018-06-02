В Гродно торжественно открыт четырёхметровый памятник князю Давыду Городенскому

Четырёхметровый памятник был установлен в центре города ещё 24 мая. Скульптура изготовлена из светло-серого гранита. Защитник Гродно от крестоносцев изображён верхом на коне, с мечом в правой руке и с крестом – в левой.

Новости Беларуси. В Гродно на празднике XII Республиканского фестиваля национальных культур, который начался 1 июня, торжественно открыт памятник князю Давыду Городенскому.

Также на памятнике изображён Гродненский замок, который защищал Городенский, а на обратной стороне – Борисоглебская церковь. Там, согласно легенде, был похоронен воевода.

Давыд Городенский – примечательная фигура в истории ВКЛ начала 14 века. Он известен тем, что не потерпел ни одного поражения в битвах с крестоносцами. Также благодаря своим воинским заслугам Городенский снискал расположение литовского князя Гедимина.

В этом году к началу июня в Гродно приехало множество туристов.