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В Гродно торжественно открыт четырёхметровый памятник князю Давыду Городенскому

02 июня 2018 07:11
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Новости Беларуси. В Гродно на празднике XII Республиканского фестиваля национальных культур, который начался 1 июня, торжественно открыт памятник князю Давыду Городенскому.  

Четырёхметровый памятник был установлен в центре города ещё 24 мая. Скульптура изготовлена из светло-серого гранита. Защитник Гродно от крестоносцев изображён верхом на коне, с мечом в правой руке и с крестом – в левой.  

В Гродно торжественно открыт четырёхметровый памятник князю Давыду Городенскому-1

Также на памятнике изображён Гродненский замок, который защищал Городенский, а на обратной стороне – Борисоглебская церковь. Там, согласно легенде, был похоронен воевода.  

Давыд Городенский – примечательная фигура в истории ВКЛ начала 14 века. Он известен тем, что не потерпел ни одного поражения в битвах с крестоносцами. Также благодаря своим воинским заслугам Городенский снискал расположение литовского князя Гедимина.  

В этом году к началу июня в Гродно приехало множество туристов.  

В безвизовой зоне Беларуси начался 12 фестиваль национальных культур – подробнее здесь.  

# Памятники # общество # Давыд Городенский

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