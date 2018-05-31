Обновлён рекорд 1917 года: 30 мая в Минске было +29,4°С

Новости Беларуси. 30 мая в Минске был побит температурный рекорд, который держался дольше века.

В среду в Минске воздух нагрелся до +29,4°С. Предыдущий рекорд был установлен в 1917 году. 30 мая того года отметилось температурой +28,8°С.

Погода 30 мая 2018 года поставила рекорды и в других городах Беларуси. В Витебске было +28°С, раньше самое тёплое 30 мая было в 1995 году с температурой +27,6°С.

В Могилёве в среду столбик термометра зафиксировал +29,8°С. Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году – 28,2°С.

В Гродно воздух прогрелся до +29,8°С. Ранее самое тёплое 30 мая в этом городе было в 1963 году – 28.6°C.

Жарче всего в среду было в Бресте, там воздух прогрелся до 31,3°С. Впрочем, рекордные 31,6°С, которые были 30 мая в 2005 году, в этом году превзойти не удалось.

В начале лета жара спадёт.