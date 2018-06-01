Общественный транспорт Минска перешёл на летний график

Новости Беларуси. Общественный транспорт перешел на летний график: с 1 июня и до конца августа количество автобусов, троллейбусов и трамваев на маршрутах уменьшилось, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Общественный транспорт перешел на летний график: с 1 июня и до конца августа количество автобусов, троллейбусов и трамваев на маршрутах уменьшилось, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Однако изменения не должны отразиться на комфорте пассажиров – интервалы движения существенно не увеличатся. Более подробную информацию можно узнать на сайте «Минсктранса».