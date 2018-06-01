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«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»

01 июня 2018 20:36
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Новости Беларуси. О ситуации на границе, мерах по ее охране и других задачах, стоящих перед пограничниками: Александр Лукашенко 1 июня посетил заставу «Дивин» в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»-1

Президенту доложили, как обеспечивается безопасность не только на этом белорусско-украинском участке, но и на всех наших рубежах в целом. Осмотрел главнокомандующий и новейшие образцы техники и спецсредств, которые используют пограничники. Речь также шла об оптимизации численности белорусских военных. Здесь глава государства поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбой.

Наш корреспондент Екатерина Жилянина о рабочем дне Президента.

«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»-4

Екатерина Жилянина, СТВ:
Еще одна ультрасовременная застава на белорусско-украинской границе появилась в 2017. Конечно, сама погранточка существовала и раньше, но год назад она полностью обновила свой облик. Теперь это компактный и функциональный модуль, позволяющий нести службу качественно и с комфортом.

В двухэтажном здании и служебные, и бытовые помещения. Столовая, тренажерный зал, комнаты отдыха, душ. На территории есть даже стоматологический кабинет. Совсем рядом – служебное жилье. В доме 16 квартир, есть детская площадка – так что и жены пограничников не жалуются. На самой территории заставы все необходимое для обучения новичков.

«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»-7

Но главное, конечно, то, что здесь есть на вооружении. Оценить возможности заставы «Дивин» приехал Президент. Александра Лукашенко прежде всего интересовало, как идет работа по укреплению рубежей. Именно украинское направление сегодня требует максимум усилий. И дело не только в событиях на Донбассе. Дело в том, что демаркация нашей общей с Украиной границы до сих пор не завершена. Местность сложная, болотистая. По плану закончить эту работу планировали к 2024 году. Белорусская сторона движется с заметным опережением, а вот соседи – напротив.

Доложили Президенту о планах по модернизации, об открытии новых застав. А вот на российской границе белорусы ждут определенности партнеров.

«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»-10

Александр Лукашенко предлагает России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе

Новые заставы и участки границы, понятно, требуют некоторых кадровых перестановок. В условиях оптимизации Александр Лукашенко задается вопросом: нужно ли сокращать численность пограничников? Подготовка здесь высочайшего уровня, да и служба такая, что не расслабишься.

 

«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»-13

Президент Беларуси поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбой

У солдата-срочника за 1,5 года порядка 400 выходов на границу. В день маршруты по 20 километров. Здесь и снайперские навыки, и гранатометом пользоваться обучают, и по отпечаткам подошвы на любой почве умеют определить давно ли прошел человек.

«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»-16

Под охраной местных пограничников более 30 километров границы. Демаркация на этом участке завершена, так что по незнанию в другое государство уже не забредешь. Тех же, кто пытается пересечь границу намеренно и нелегально, есть, кому встретить и чем удивить – от «Волата» до «Ворона» и «Шершня».

«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»-19

Президенту продемонстрировали самые актуальные образцы. Вездесущий «Волат», отечественная разработка – полноприводный автомобиль спецназначения, знаменит свой проходимостью. Даже колеса у него пуленепробиваемые. Стандартную модель довели до нужд пограничников.

«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»-22

Совсем недавно пришли новенькие болотоходы. Авто и в условиях города не всегда актуально, а уж здесь тем более. Лайт-версия – квадроциклы и мотоциклы. Пограничники могут привлечь и легкую авиацию с беспилотниками: «Шершни» и «Беркуты» всегда готовы оценить обстановку с воздуха.

«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»-25

Сегодняшние технологии позволяют успешно нести службу, не выходя из дежурки – это уже о «Вороне» (системе сигнализации и видеонаблюдения). Технологии настолько поумнели, что отличают человека от животного и порывов ветра. Ложные вызовы все чаще остаются в прошлом.

«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»-28

Камеры запросто поворачиваются, а качество картинки позволяет рассмотреть все в деталях. Да и система многоуровневая – от видео до сейсмопоказателей. Желающих рискнуть и проверить работу системы на себе становится все меньше.

«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»-31

Телекоммуникационный узел работает через наш спутник связи «Белинтерсат». Находясь в любой точке, он дает доступ ко всем оперативным данным – полную информацию и, конечно, любой звонок. Президент сразу же попросил продемонстрировать – связать с министром обороны. Как оказалось, Андрей Равков в этот момент находился в воздухе.

«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»-34

Сама же граница в процессе демаркации преобразилась классическими атрибутами. Никак не ошибешься – вот она, граница Беларуси. Контрольно-следовая полоса с ограждениями и, конечно же, пограничными столбами.

«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»-37

Президент обращает внимание: новомодные штучки классику не заменят, контрольно-следовая полоса – зеркало границы. Кстати, четвероногих пограничников как раз и «ставят на след». То есть выезжают с собаками на место, чтобы с их помощью найти и задержать нарушителя.

«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»-40

Президента на заставе ждали не только пограничники, но и их семьи, жены с детьми. Четырехлетняя Маша в папиной службе пока мало что понимает, но живется ей на заставе очень даже не плохо.

«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»-43

День пограничников для Маши с родителями, как и для всех остальных здесь, семейный праздник. Для Президента тоже – он сам, а потом и старшие сыновья проходили службу в пограничных войсках. Сегодня, кстати, Александр Лукашенко с удовольствием делился воспоминаниями. А вот праздник, признался, в привычном понимании на сей раз не отмечал.

«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»-46

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этот день всегда меня поздравляют, я кого-то поздравляю. Но, честно сказать, в этом году я был просто загружен другой работой. Я не смог 28 числа как-то отметиться в этот день. Поэтому я понял, что должен побывать у пограничников, на границе.

Ну и если Президент приезжает на границу, вы же понимаете, что он видит некоторые недостатки. Тем более, я это знаю. Да и служба на границе организовывается соответствующим образом. К вам я приехал потому, что это будущее. Будущее пограничных войск.

«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»-49

Так уж совпало, что Ксения Савчук, жена начальника заставы, справляет еще и День рождения. Супруге офицера – подарок и поздравления от Президента.

Срочники у Президента поинтересовались льготами при поступлении. Мол, образование высшее получить хотелось бы, да вот за время службы школьную программу можно подзабыть.

«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»-52

Александр Лукашенко:
Нам бы очень хотелось, чтобы и качество, и, может быть, чуть-чуть больше было количество поступающих в высшие учебные заведения военных. Пограничники нам нужны хорошие, нам нужные военные хорошие. Поэтому мы им и предоставили льготы для поступления. Если ты заканчиваешь свою службу и захочешь стать офицером-пограничником, ты получишь эти льготы.

Нам, государству, это очень важно, и мы тут ввели определенные льготы. Есть и другие льготы. Но если ты, допустим, захочешь стать юристом или экономистом, как я потом вторым образованием, – у нас перепроизводство юристов и экономистов. Зачем нам льготировать еще эту категорию?

В продолжение льготной темы – социальные бонусы. Здесь понимают, что мировая экономика не балует стабильностью, а это может отражаться на возможностях Беларуси поддерживать такую же весомую соцподдержку.

«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»-55

Президент призвал обеспечить к социальным льготам равный доступ для всех

Александр Лукашенко: «Мной поставлена задача – восстановить второстепенные дороги»

И, наконец, пограничников как никого другого волнует мировая безопасность, то, что происходит за внешним контуром – они-то на передовой.

Александр Лукашенко: «Главное столкновение – это США с Китаем»

«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»-58

На прощанье – несколько теплых слов. Впрочем, пограничная тематика на этом не завершена, рабочая поездка Президента в Брестскую область 2 июня продолжится.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Екатерина Жилянина # Фотофакт

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