«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»

Новости Беларуси. О ситуации на границе, мерах по ее охране и других задачах, стоящих перед пограничниками: Александр Лукашенко 1 июня посетил заставу «Дивин» в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту доложили, как обеспечивается безопасность не только на этом белорусско-украинском участке, но и на всех наших рубежах в целом. Осмотрел главнокомандующий и новейшие образцы техники и спецсредств, которые используют пограничники. Речь также шла об оптимизации численности белорусских военных. Здесь глава государства поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбой. Наш корреспондент Екатерина Жилянина о рабочем дне Президента.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Еще одна ультрасовременная застава на белорусско-украинской границе появилась в 2017. Конечно, сама погранточка существовала и раньше, но год назад она полностью обновила свой облик. Теперь это компактный и функциональный модуль, позволяющий нести службу качественно и с комфортом. В двухэтажном здании и служебные, и бытовые помещения. Столовая, тренажерный зал, комнаты отдыха, душ. На территории есть даже стоматологический кабинет. Совсем рядом – служебное жилье. В доме 16 квартир, есть детская площадка – так что и жены пограничников не жалуются. На самой территории заставы все необходимое для обучения новичков.

Но главное, конечно, то, что здесь есть на вооружении. Оценить возможности заставы «Дивин» приехал Президент. Александра Лукашенко прежде всего интересовало, как идет работа по укреплению рубежей. Именно украинское направление сегодня требует максимум усилий. И дело не только в событиях на Донбассе. Дело в том, что демаркация нашей общей с Украиной границы до сих пор не завершена. Местность сложная, болотистая. По плану закончить эту работу планировали к 2024 году. Белорусская сторона движется с заметным опережением, а вот соседи – напротив. Доложили Президенту о планах по модернизации, об открытии новых застав. А вот на российской границе белорусы ждут определенности партнеров.

Александр Лукашенко предлагает России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе Новые заставы и участки границы, понятно, требуют некоторых кадровых перестановок. В условиях оптимизации Александр Лукашенко задается вопросом: нужно ли сокращать численность пограничников? Подготовка здесь высочайшего уровня, да и служба такая, что не расслабишься.

Президент Беларуси поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбой У солдата-срочника за 1,5 года порядка 400 выходов на границу. В день маршруты по 20 километров. Здесь и снайперские навыки, и гранатометом пользоваться обучают, и по отпечаткам подошвы на любой почве умеют определить давно ли прошел человек.

Под охраной местных пограничников более 30 километров границы. Демаркация на этом участке завершена, так что по незнанию в другое государство уже не забредешь. Тех же, кто пытается пересечь границу намеренно и нелегально, есть, кому встретить и чем удивить – от «Волата» до «Ворона» и «Шершня».

Президенту продемонстрировали самые актуальные образцы. Вездесущий «Волат», отечественная разработка – полноприводный автомобиль спецназначения, знаменит свой проходимостью. Даже колеса у него пуленепробиваемые. Стандартную модель довели до нужд пограничников.

Совсем недавно пришли новенькие болотоходы. Авто и в условиях города не всегда актуально, а уж здесь тем более. Лайт-версия – квадроциклы и мотоциклы. Пограничники могут привлечь и легкую авиацию с беспилотниками: «Шершни» и «Беркуты» всегда готовы оценить обстановку с воздуха.

Сегодняшние технологии позволяют успешно нести службу, не выходя из дежурки – это уже о «Вороне» (системе сигнализации и видеонаблюдения). Технологии настолько поумнели, что отличают человека от животного и порывов ветра. Ложные вызовы все чаще остаются в прошлом.

Камеры запросто поворачиваются, а качество картинки позволяет рассмотреть все в деталях. Да и система многоуровневая – от видео до сейсмопоказателей. Желающих рискнуть и проверить работу системы на себе становится все меньше.

Телекоммуникационный узел работает через наш спутник связи «Белинтерсат». Находясь в любой точке, он дает доступ ко всем оперативным данным – полную информацию и, конечно, любой звонок. Президент сразу же попросил продемонстрировать – связать с министром обороны. Как оказалось, Андрей Равков в этот момент находился в воздухе.

Сама же граница в процессе демаркации преобразилась классическими атрибутами. Никак не ошибешься – вот она, граница Беларуси. Контрольно-следовая полоса с ограждениями и, конечно же, пограничными столбами.

Президент обращает внимание: новомодные штучки классику не заменят, контрольно-следовая полоса – зеркало границы. Кстати, четвероногих пограничников как раз и «ставят на след». То есть выезжают с собаками на место, чтобы с их помощью найти и задержать нарушителя.

Президента на заставе ждали не только пограничники, но и их семьи, жены с детьми. Четырехлетняя Маша в папиной службе пока мало что понимает, но живется ей на заставе очень даже не плохо.

День пограничников для Маши с родителями, как и для всех остальных здесь, семейный праздник. Для Президента тоже – он сам, а потом и старшие сыновья проходили службу в пограничных войсках. Сегодня, кстати, Александр Лукашенко с удовольствием делился воспоминаниями. А вот праздник, признался, в привычном понимании на сей раз не отмечал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этот день всегда меня поздравляют, я кого-то поздравляю. Но, честно сказать, в этом году я был просто загружен другой работой. Я не смог 28 числа как-то отметиться в этот день. Поэтому я понял, что должен побывать у пограничников, на границе. Ну и если Президент приезжает на границу, вы же понимаете, что он видит некоторые недостатки. Тем более, я это знаю. Да и служба на границе организовывается соответствующим образом. К вам я приехал потому, что это будущее. Будущее пограничных войск.

Так уж совпало, что Ксения Савчук, жена начальника заставы, справляет еще и День рождения. Супруге офицера – подарок и поздравления от Президента. Срочники у Президента поинтересовались льготами при поступлении. Мол, образование высшее получить хотелось бы, да вот за время службы школьную программу можно подзабыть.

Александр Лукашенко:

Нам бы очень хотелось, чтобы и качество, и, может быть, чуть-чуть больше было количество поступающих в высшие учебные заведения военных. Пограничники нам нужны хорошие, нам нужные военные хорошие. Поэтому мы им и предоставили льготы для поступления. Если ты заканчиваешь свою службу и захочешь стать офицером-пограничником, ты получишь эти льготы. Нам, государству, это очень важно, и мы тут ввели определенные льготы. Есть и другие льготы. Но если ты, допустим, захочешь стать юристом или экономистом, как я потом вторым образованием, – у нас перепроизводство юристов и экономистов. Зачем нам льготировать еще эту категорию? В продолжение льготной темы – социальные бонусы. Здесь понимают, что мировая экономика не балует стабильностью, а это может отражаться на возможностях Беларуси поддерживать такую же весомую соцподдержку.