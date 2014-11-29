29 ноября Международный день солидарности с палестинским народом. В этот день в 1947 году Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. А через 30 лет было решено ежегодно 29 ноября отмечать День солидарности. Ни в одной из стран этот праздник не считается государственным, но в представительствах ООН, консульствах, правительственных организациях каждый год по этому случаю проводят различные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Международным днем солидарности с палестинским народом главу Исполкома Организации освобождения Палестины — Президента Палестинской Национальной Администрации Махмуда Аббаса поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства выразил надежду, что отношения между двумя народами будут и далее успешно развиваться в русле дружбы и взаимной поддержки.