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29 ноября Международный день солидарности с палестинским народом

29 ноября 2014 14:05
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29 ноября Международный день солидарности с палестинским народом.  В этот день в 1947 году Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. А через 30 лет было решено ежегодно 29 ноября отмечать День солидарности. Ни в одной из стран этот праздник не считается государственным, но в представительствах ООН, консульствах, правительственных организациях каждый год по этому случаю проводят различные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

С Международным днем солидарности с палестинским народом  главу Исполкома Организации освобождения Палестины — Президента Палестинской Национальной Администрации Махмуда Аббаса поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства выразил надежду, что отношения между двумя народами будут и далее успешно развиваться в русле дружбы и взаимной поддержки. 

# общество # ООН # Александр Лукашенко # Махмуд Аббас

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