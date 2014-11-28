Статистика: в Беларуси лишь 10% от включенных в кадровый резерв добиваются своей цели

Новости Беларуси. Обучающий семинар в Барановичах собрал почти 200 специалистов, включенных в кадровый резерв Брестской области. Некоторые из них уже занимают руководящие должности, но большинство все еще мечтает о кресле управленца. По статистике, своей цели на деле добиваются лишь 10%. Эти люди обладают необходимыми качествами директора.

Алексей Шевердин, директор Брестского завода железобетонных конструкций:

Этот цех работает в две смены. Одна смена работает на арматурно-товарные объекты и на атомную станцию, вторая смена работает на производство арматурных изделий для цеха железобетонных конструкций.

34-летний директор завода со знанием дела рассказывает о нюансах сложного производства. В кресло руководителя он пришел совсем недавно. Алексей Шевердин убежден: чтобы стать у руля, нужно сначала в руки взять лопату.

Алексей Шевердин, директор Брестского завода железобетонных конструкций:

Я становился за лопату вместе с работягой и мы вместе перерабатывали бетон, формовали те же блоки. Я сам для себя учился руками и понимал, как это все делается, а уже потом это накладывается на административные решения.

Предложение возглавить крупное производство Алексей получил четыре года назад. Впрочем, путь на вершину заводского менеджмента для него начался намного раньше. Еще студентом он попал в так называемый кадровый резерв. Сейчас в подчинении у молодого руководителя 3,5 сотни человек.

Алексей Шевердин, директор Брестского завода железобетонных конструкций:

Благодаря тому, что я состоял в резерве, был «резервистом», как это можно называть, это позволило мне спустя несколько лет поступить на очное отделение Академии Управления при Президенте, где я закончил Институт государственной службы. Это определенная школа, это ступенька, на которую ступил осознанно, и понимаю, что, осилив это, наверное, тогда уже можно будет осилить любые другие ступеньки. А дальше уже – как жизнь сложится.

Евгений Быковченко – еще один начинающий руководитель. В свои 28 он уже занимает одну из ключевых позиций в хозяйстве и уверен: ценное качество руководителя – умение слушать, а главное – слышать подчиненных.

Евгений Быковченко, заместитель председателя по производству СПК «Крошин»:

У них опыт, и мне даже приходится у них каждый день учиться. Но учиться, как говориться, никогда не поздно. И я думаю, что со временем у меня все получится. Нужно быть коммуникабельным, уметь общаться, уметь слышать людей, потому что у каждого свое настроение, свой характер. К каждому человеку нужно иметь подход. Поэтому на таких образовательных форумах преподаватели Академии при Президенте этому нас всему учат. На самом деле это очень важно, и, я думаю, дает результаты.

Сегодня за стол дискуссий в Барановичах сели две сотни начинающих топ-менеджеров брестского региона. С будущими руководителями встретились опытные управленцы республиканского уровня. В том числе и первый заместитель главы Администрации Президента Александр Радьков.

Преемственность в этой сфере крайне важна, ведь время диктует новые требования к директорскому корпусу отечественных предприятий и организаций.

Константин Сумар, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

Здесь выясняется, насколько они адекватно могут уловить этот момент, даже если это «подвох» определенный, потому что это как раз хорошая черта будущего руководителя. А он будет отстаивать тогда, когда он будет знать то, что он хочет. Когда тот процесс, который он проводит, то обучение, которое он проводит, пропустит через свою душу и будет досконально знать.

На так называемой «скамейке запасных» кадров Брестского региона сегодня – более 3 тысяч человек. По статистике, лишь 10 % из них станут действующими руководителями.

Для остальных это станет отличной профессиональной школой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.