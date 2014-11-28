«БелТИЗ»: уже 90 лет товарищество заботится, чтобы те, кто не имеет возможность видеть, этого не замечали

Новости Беларуси. Белорусское товарищество инвалидов по зрению 28 ноября отмечает свой юбилей в 90 лет. Всего организация поддерживает более 15 тысяч человек с ограниченными возможностями. Так вот, многие из них показывает выдающиеся результаты в спорте.

Паралимпийские игры уже давно стали важнейшим событием в спортивном мире. И белорусские атлеты традиционно успешно выступают на этих стартах. Среди них и Игорь Фартунов – чемпион мира по легкой атлетике. Сегодня он признается: проблемы со зрением никогда не были для него преградой ни в спорте, ни в жизни. Всегда чувствовалась поддержка государства, так и родного объединения.

Игорь Фартунов, чемпион мира по легкой атлетике в Паралимпийских играх:

«БелТИЗ» предоставляет самое главное человеку – право на труд. В системе «БелТИЗа» есть много предприятий, где люди работают, трудятся. Там же они могут заниматься и спортом. А те, кто добивается профессиональных успехов, попадает и в сборную.

Вот и для Ольги, 2-кратной паралимпийской чемпионки мира, товарищество, где таким, как она, дают почувствовать себя уверенно, не раз поддерживало в стремлении к Большим стартам.

Ольга Зинкевич, двукратный чемпион мира по легкой атлетике в Паралимпийских играх:

На начальном этапе нас поддерживал «БелТИЗ», стипендии давались нам.

О том, что в «БелТИЗ» главная ценность – человек и его стремления, не на словах, а на конкретных примерах рассказывает и Олег Шепель. Поддерживают инвалидов по зрению сегодня здесь как в районах, так и в целом по стране. И речь идет не о финансовых дотациях.

Олег Шепель, председатель Центрального правления общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»:

Если человек хочет себя реализовать (это касается и спорта, и культуры), то мы ему в этом поможем. У нас на сегодняшний день 212 кружков только и секций для того, чтобы человек мог себя реализовать.

Когда-то спорт стал смыслом и его жизни. Врожденный дефект зрения юноши желание к спорту не отбил, скорее, наоборот: он мечтал доказать, что он такой же, как все.

О выдающихся результатах в кабинете Олега Шепеля напоминает и грамота: в 1988 году из Сеула он привез долгожданную для Союза и своей страны золотую медаль. Тогда молодой спортсмен ощутил и поддержку товарищества.

Олег Шепель, председатель Центрального правления общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»:

Эта организация была действительно и на слуху, и с большой буквы. В это время развивался спорт. Необходимость в какой-то поддержке я ощущал сразу.

Вот уже 90 лет «БелТИЗ» заботится о том, чтобы те, кто не имеет возможность видеть, этого не замечали. На 18 предприятиях объединения трудится более 6 тысяч человек.

Лучших из них 28 ноября чествовали во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.