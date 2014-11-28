Медиатеке Института журналистики БГУ присвоили имя Михаила Тикоцкого

Новости Беларуси. Популярной среди студентов и преподавателей медиатеке Института журналистики БГУ 28 ноября торжественно присвоили имя одного из основателей школы белорусской стилистики, журналиста и ученого Михаила Тикоцкого.

Тут представлены свыше 120 его научных трудов, статей и книг. Своеобразной данью памяти и подарком к 70-летию журфака стала презентация «Книги памяти профессора Михаила Тикоцкого».

В любое время все желающие могут оставить свои воспоминания, приветствия и пожелания о выдающемся белорусском ученом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Ивченко, заведующий кафедрой стилистики и литературного редактирования Института журналистики БГУ:

Адкрыццём бібліятэкі імя Міхася Яўгенавіча Цікоцкага пачынаюцца ўрачыстасці, прысвечаныя 70-годдзю Інстытута журналістыкі. Трэба яшчэ узгадаць такую невялічкую дату, што ў гэтым годзе як раз спаўняецца 45 гадоў кафедры, якую заснаваў Міхась Яўгенавіч, – кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання. Ролю Міхася Яўгенавіча Цікоцкага ў нашай навуцы, відаць, нельга пераацаніць, таму што гэта чалавек, які, як ён сам казаў, і словам, і душою беларус.