Продолжаем следить за полетом первой женщины-космонавта Беларуси. Сегодня, 29 марта, Марина Василевская с МКС пообщается со студентами БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сеанс связи начнется в 17:50 в момент полета над Беларусью. У студентов будет 10 минут, чтобы поприветствовать Марину и задать свои вопросы экипажу 21-й экспедиции посещения МКС. Трансляцию покажет YouTube-канал БГУ. Вечерние пролеты Международной космической станции над Беларусью можно наблюдать сегодня и завтра.

В эти моменты на небе видна подвижная точка, которая напоминает яркую звезду. Сейчас космонавты приступили к выполнению исследовательской части своей миссии. Она завершится 6 апреля, когда Марина Василевская и Олег Новицкий вернутся на Землю.