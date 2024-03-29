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29 марта Марина Василевская с МКС пообщается со студентами БГУ

29 марта 2024 06:35
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Продолжаем следить за полетом первой женщины-космонавта Беларуси. Сегодня, 29 марта, Марина Василевская с МКС пообщается со студентами БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 марта Марина Василевская с МКС пообщается со студентами БГУ-1

Сеанс связи начнется в 17:50 в момент полета над Беларусью. У студентов будет 10 минут, чтобы поприветствовать Марину и задать свои вопросы экипажу 21-й экспедиции посещения МКС. Трансляцию покажет YouTube-канал БГУ. Вечерние пролеты Международной космической станции над Беларусью можно наблюдать сегодня и завтра.

В эти моменты на небе видна подвижная точка, которая напоминает яркую звезду. Сейчас космонавты приступили к выполнению исследовательской части своей миссии. Она завершится 6 апреля, когда Марина Василевская и Олег Новицкий вернутся на Землю.

# Белорусские космонавты # общество # Марина Василевская

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