28-летний житель Бреста заработал на игре в покер более 6 млрд рублей

Новости Беларуси. В Брестской области все чаще молодежь стала зарабатывать деньги на выигрышах в онлайн-казино. Так, самым крупным выигрышем и самым крупным годовым доходом отметился 28-летний житель Бреста.

За 2013 год молодой человек заработал на игре в покер онлайн Br6,1 млрд. Подоходный налог составил Br730 млн.

Брестчанин в добровольном порядке обратился в налоговую и представил декларацию для уплаты налога.

Аналогичные истории произошли с двумя жителями Ганцевичей. В интернет-казино парни выиграли Br254 млн. Налог составил Br30,5 млн.

Вместе с тем декларировать доходы из-за границы торопятся далеко не все. В тех же Ганцевичах в отношении одного жителя дважды, в 2013 и 2014 годах, установлены факты несвоевременного представления налоговой декларации и уплаты налога. В таком же нарушении уличен и привлечен к ответственности житель Бреста, который на протяжении 2012-2013 годов неоднократно получал переводы из-за границы за выигрыши от игры в покер.

Елена Жукова, начальник отдела налогообложения физических лиц инспекции МНС по Брестской области:

За январь-июль текущего года установлено 89 таких граждан, им доначислено Br367,4 млн. За этот же период 2,5 тыс. жителей области в добровольном порядке представили налоговые декларации по доходам из-за границы, по которым предъявлено к уплате Br4,7 млрд.

«Легкие» деньги манят, наверное, каждого человека. И сумма в таких случаях радует любая, но, как водится, чем больше - тем лучше. Только вот сверхкрупные суммы в покер разыгрывают реальные люди за реальными игровыми столами на реальных карточных турнирах.

Так, в 2012 года «покерное» сообщество взорвал белорус Николай Побаль. Молодой человек победил в главном турнире Европейского покерного тура в Барселоне, преодолев рекордное для этого турнира число соперников в 1 тысячу 82 игрока. Европейский покерный турнир длился шесть дней.