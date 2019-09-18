27-летний белорус выиграл в покер 600 тысяч долларов: рассказываем о победителе

Новости Беларуси. В Лондоне завершилась крупная покерная серия British Poker Open, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорус Никита Бодяковский стал лучшим в турнире со вступительным взносом 70 тысяч долларов, а победа в нем принесла нашему земляку 600 тысяч долларов призовых.

Самый успешный белорусский игрок в покер живет в Мозыре. В свои 27 лет он занимает 15 место в мировом рейтинге игроков по суммарным призовым. Интересно, что увлекаться покером Никита стал в 2010 году. Как он сам признается, первые три года на турниры ездил фактически вхолостую. Серьезные победы были потом. Сегодня на счету мозырянина – 26 млн долларов.