У Елены и Павла Бармотиных 5 детей. Какими льготами пользуется многодетная семья?

Новости Беларуси. Семья Бармотиных из Минска воспитывает пятеро детей. К слову, после рождения четвертого родителям подарили взятую ранее в кредит квартиру. В гости к большой семье заглянула съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ ощутили на себе.

Здесь нет первой скрипки, как и нет сольных партий — семейную симфонию они творят вместе. В фамильном оркестре Бармотиных пятеро детей. Все девочки. Старшей Алине 12 лет, младшей Лилиане 3 месяца. Любовь к музыке малышкам привила мама, а папа приобщает детей к спорту - легкой атлетике, фигурному катанию и танцам на льду.

Елена Бармотина, многодетная мать:

Они помогают. И блинчики пекут, и салаты делают, и картошку чистят, и посуду моют.

Мама Лена сама из многодетной семьи. Признается, таким помощницам можно только позавидовать, как и той поддержке, которую большой семье оказало государство.

Елена Бармотина, многодетная мать:

Благодаря государству, когда у нас родился третий ребенок, у нас появилась возможность построить квартиру. Потом у нас появился четвертый ребенок - указ президента погасил кредит. То есть эта квартира нам досталась бесплатно.

Павел Бармотин, многодетный отец:

Мы очень рады, что президент ведет такую политику по увеличению многодетных семей. В нашей стране как нигде есть возможность для того, чтобы иметь больше детей.

И здесь же Елена перечисляет другие бонусы: в спортивной и музыкальной школе девочки обучаются бесплатно, обеды в школьной столовой тоже за счет заведения. Кстати, к учебному сезону на каждого ребенка полагается пособие.

Елена Бармотина, многодетная мать:

Приезжала моя подруга из Норвегии. У нее трое детей, вторая - двойня. Говорит, даже статуса такого нет. Дети - дорогое удовольствие там. Они хотели бы, но государство никак не поддерживает. И статуса «многодетная семья» нет. Хотя Норвегия считается государством, в котором высокий уровень жизни.

Впрочем, когда рождались дети, о льготах думали меньше всего. Сейчас в семье семь «Я», но глава династии надеется на дальнейшее пополнение. На сей раз мужское.

Павел Бармотин, многодетный отец:

Хотелось бы, конечно, и мальчика. И девочки хорошо, но хотелось бы еще и наследника хотя бы одного.