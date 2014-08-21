У Елены и Павла Бармотиных 5 детей. Какими льготами пользуется многодетная семья?

Новости Беларуси. Семья Бармотиных из Минска воспитывает пятеро детей. К слову, после рождения четвертого родителям подарили взятую ранее в кредит квартиру. В гости к большой семье заглянула съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ ощутили на себе.
Здесь нет первой скрипки, как и нет сольных партий — семейную симфонию они творят вместе. В фамильном оркестре Бармотиных пятеро детей. Все девочки. Старшей Алине 12 лет, младшей Лилиане 3 месяца. Любовь к музыке малышкам привила мама, а папа приобщает детей к спорту - легкой атлетике, фигурному катанию и танцам на льду.
Елена Бармотина, многодетная мать:
Они помогают. И блинчики пекут, и салаты делают, и картошку чистят, и посуду моют.
Мама Лена сама из многодетной семьи. Признается, таким помощницам можно только позавидовать, как и той поддержке, которую большой семье оказало государство.
Елена Бармотина, многодетная мать:
Благодаря государству, когда у нас родился третий ребенок, у нас появилась возможность построить квартиру. Потом у нас появился четвертый ребенок - указ президента погасил кредит. То есть эта квартира нам досталась бесплатно.
Павел Бармотин, многодетный отец:
Мы очень рады, что президент ведет такую политику по увеличению многодетных семей. В нашей стране как нигде есть возможность для того, чтобы иметь больше детей.
И здесь же Елена перечисляет другие бонусы: в спортивной и музыкальной школе девочки обучаются бесплатно, обеды в школьной столовой тоже за счет заведения. Кстати, к учебному сезону на каждого ребенка полагается пособие.
Елена Бармотина, многодетная мать:
Приезжала моя подруга из Норвегии. У нее трое детей, вторая - двойня. Говорит, даже статуса такого нет. Дети - дорогое удовольствие там. Они хотели бы, но государство никак не поддерживает. И статуса «многодетная семья» нет. Хотя Норвегия считается государством, в котором высокий уровень жизни.
Впрочем, когда рождались дети, о льготах думали меньше всего. Сейчас в семье семь «Я», но глава династии надеется на дальнейшее пополнение. На сей раз мужское.
Павел Бармотин, многодетный отец:
Хотелось бы, конечно, и мальчика. И девочки хорошо, но хотелось бы еще и наследника хотя бы одного.