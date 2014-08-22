Семен Левый, участник чемпионата Европы по ручному сенокошению, капитан команды косцов (Минск) в программе «УТРО» на СТВ

Мужчина с косой - с одной стороны звучит угрожающе. Какие отношения сложились у Вас с этим инструментом? Есть ли какие-то меры безопасности по обращению с ней, и как Вас угораздило взять в руки косу?

Семен Левый, участник чемпионата Европы по ручному сенокошению, капитан команды косцов (Минск):

Сказать откровенно, у меня сложились очень близкие отношения с косой. Я умею косить, надеюсь, что хорошо. Конечно, коса - это инструмент опасный и необходимо соблюдать технику безопасности. Но мне кажется, что он более безопаснее, чем те электрические инструменты, которые сейчас используются: газонокосилки или триммеры. Там есть тоже много нюансов. Даже защиту на себя одеваешь, чтобы сохранить свое здоровье.

Есть, конечно плюсы в новых инструментах. Все люди любят, чтобы были ровными газоны, чтобы там не было никакой высокой травы. Для этого, конечно же, нужно использовать газонокосилку. Косой очень сложно это сделать. Триммеры, которые часто используются, тоже не всегда могут справиться с такими крупными растениями, которые имеют жесткий стебель. Именно в этом случае и необходима коса, которая сделает «черновую» работу.

А есть ли в этом какой-то романтический характер: мужчина с косой?

Семен Левый:

Безусловно, когда на рассвете, в шесть часов или еще раньше, поют птицы, на траве роса… Выходят косцы и хотя бы один берет в руку этот инструмент, начинает косить, есть, конечно, определенный романтический смысл… Это совсем другое дело, чем заводить триммер, который жужжит, выхлопные газу еще плюс к тому могут быть - и это все нарушает эту утреннюю романтику.

Расскажите о соревнованиях, которые стартуют сегодня… Они проходят уже седьмой раз, но Вы участвуете в нем впервые.

Семен Левый:

Да, участвую впервые. Каждый год проходят такие соревнования. Чемпионат представляет собой целый фестиваль, основное действие, которое там происходит - это соревнование между косцами и командами. Можно участвовать и индивидуально. Для команды необходимо два человека. Командам нужно как можно быстрее скосить участок, который имеет длину 100 метров, ширину - 3 метра. А для индивидуального он уже - 1,5 метра. Кто быстрее скосит, учитывается еще чистота. Можно просто пройтись и что-то оставить, что будет не совсем правильно.

Считается, что лучше всего косить тогда, когда трава влажная. Движения косы соответствуют форме косы.

Вы родились в деревне? Вам это занятие передалось по наследству, либо Вы пришли к нему своим путем?

Семен Левый:

Я родился в городе, не в деревне. Но мои бабушки и дедушки жили в деревне. И собственно, все обучение происходило у них и сейчас мне не так часто приходится косить, но я скорее, как удачный косец. Но тем не менее, из года в год регулярно приходится это делать. Я не скажу, что это такая обязанность, это даже приносит разнообразие. Ты не сидишь за компьютером все время, а пошел и покосил. Совсем по-другому себя чувствуешь!