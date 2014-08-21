С сентября в общественном транспорте Минска исчезнут кондукторы

Новости Беларуси. К сентябрю 2014 года в общественном транспорте в Минске пропадут кондукторы. Однако это не значит, что появится возможность прокатиться зайцем.

Кондукторам предлагают переквалифицироваться и расширить штат контролеров.

Количество таких специалистов планируют увеличить вдвое. Пока в этой должности работают чуть более 200 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроме того, некоторым кондукторам предложат стать кассирами в новых пунктах реализации талонов и проездных.